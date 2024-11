Gisele Bündchen decide dar uma pausa no trabalho, diz site

Grávida pela terceira vez, a modelo Gisele Bündchen tomou uma decisão sobre o seu trabalho enquanto espera o nascimento do terceiro filho

A modelo Gisele Bündchen deverá dar uma pausa no trabalho durante a gravidez do terceiro filho. De acordo com o site TMZ, ela quer focar totalmente em estar bem para receber o novo bebê e se manter com a rotina calma. Assim, ela deverá se afastar dos compromissos profissionais até o nascimento da criança.

A estrela fez alguns trabalhos até o início de outubro, mas já fechou sua agenda para se concentrar na gravidez.

Vale lembrar que Gisele se aposentou das passarelas de moda em 2015, mas seguiu com os ensaios fotográficos e outros projetos no universo fashion.

Atualmente, a modelo está grávida de cerca de seis meses de seu terceiro filho, sendo que o primeiro bebê com seu atual namorado, o brasileiro Joaquim Valente.

Gisele não tem planos para se casar novamente

A modelo Gisele Bündchen acaba de aumentar a sua família. Cerca de dois anos após se separar de Tom Brady, ela confirmou que está grávida pela terceira vez. O novo bebê é fruto do atual namoro dela com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Com isso, os fãs se perguntam: Será que ela vai se casar pela segunda vez?

De acordo com fontes do site Page Six, a top model não pretende oficializar a união agora. A publicação contou que amigos da modelo não apostam em um casamento neste momento, mas acreditam que ela deve ir morar junto com Valente. As fontes contaram que eles devem apenas viver juntos neste momento.

Vale lembrar que Gisele Bündchen está na lista de pessoas mais ricas do mundo. Ela teve uma carreira de sucesso no mundo da moda internacional e acumulou uma fortuna milionária. De acordo com a Forbes, apenas em 2014, ela faturou 47 milhões de dólares.