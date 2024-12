Filho de Viih Tube e Eliezer ganha nova festinha de equipe em hospital: 'Amado'

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, ganhou uma segunda comemoração de mesversário da equipe no hospital onde está internado

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 11, para mostrar uma segunda comemoração no hospital feita especialmente para o filho, Ravi, que completou 1 mês de vida. O pequeno, fruto de seu casamento com Viih Tube, está internado há cerca de 15 dias para descobrir o motivo de uma intercorrência.

Por meio de seus stories no Instagram, Eliezer contou que a equipe do turno da noite também quis cantar 'parabéns' para o bebê em seu mesversário, assim como os profissionais da saúde fizeram durante a manhã. No vídeo compartilhado por ele, é possível ver Ravi no colo de uma das enfermeiras.

"O pessoal do turno da noite ficou com ciúmes e veio cantar parabéns também. O pessoal viu a gente cantando parabéns pro Ravi mais cedo, aí veio todo mundo cantar parabéns. Agora trocou o turno, o outro turno também quer parabéns, e tem docinho ainda. Tá vendo meu filho, como você é amado?", declarou o marido de Viih Tube, visivelmente emocionado.

Mais cedo, a influenciadora digital fez uma declaração especial ao herdeiro caçula. Em seu perfil oficial, Viih publicou uma foto com o pequeno no colo, registrada ainda em seus primeiros dias de vida, e falou sobre estar confiante em sua melhora e saída do hospital.

"Hoje você completa 1 mês de vida meu guerreiro! Sei que ainda não estamos em casa, mas Deus está cuidando de tudo, nunca soltou sua mão! A mamãe ainda está sem forças pra falar muito, a única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus! Por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte, por você lutar bravamente junto com a gente. Você é um pedaço de mim. Tudo que você sente, eu sinto em dobro. Meu peito ainda tá doendo de querer ir embora logo, mas sei que logo vai passar!", escreveu ela em um trecho.

Ravi ganha segunda festinha em hospital - Reprodução/Instagram

Eliezer surge emocionado ao atualizar quadro de saúde do filho

No domingo, 8, Eliezer usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Ravi, seu filho caçula com Viih Tube. O pequeno está internado na UTI há 15 dias e, embora ainda não tenha um diagnóstico, o ex-BBB se emocionou ao compartilhar notícias sobre a recuperação do pequeno; confira mais detalhes!

