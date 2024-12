Viih Tube desabafa ao ver Ravi completar seu 1º mês de vida no hospital

No primeiro mês de vida de Ravi, Viih Tube desabafa ao ver o filho ainda no hospital, mas demonstra força em sua declaração; confira

O filho de Eliezer e Viih Tube, o pequeno Ravi, está completando seu primeiro mês de vida nesta quarta-feira, 11. Internado ainda no hospital, o garoto, que ainda não teve seu diagnóstico fechado pelos médicos e revelado pelos pais, recebeu uma declaração da mãe na rede social.

Com uma foto tirada com ele no colo em casa, quando passaram alguns dias após a alta pós-parto, a empresária falou sobre estar confiante em sua melhora e saída do hospital. Viih Tube então desabafou sobre as dificuldades que estão enfrentando e sobre esperar sua melhora.

"Hoje você completa 1 mês de vida meu guerreiro! Sei que ainda não estamos em casa, mas Deus está cuidando de tudo, nunca soltou sua mão! A mamãe ainda está sem forças pra falar muito, a única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus! Por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte, por você lutar bravamente junto com a gente. Você é um pedaço de mim. Tudo que você sente, eu sinto em dobro. Meu peito ainda tá doendo de querer ir embora logo, mas sei que logo vai passar!", escreveu.

E continuou a declaração: "Eu te amo tanto meu filho, amo tanto que até dói! Você é nossa vida! Meu pequeno príncipe! Logo comemoraremos de novo além do seu mesversário hoje no hospital. Comemoraremos o dia da sua volta pra casa! Está perto eu sinto ".

Em sua rede social, Eliezer mostrou um pouco da festinha que montaram para Ravi no quarto do hospital. A ex-BBB também postou uma fotinho da mesa que fizeram para o primeiro mês do irmão de Lua.

Como está o filho de Viih Tube e Eliezer?

No domingo, 8, Eliezer usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Ravi, seu filho caçula com Viih Tube. O pequeno está internado na UTI há mais de 15 dias e, embora ainda não tenha um diagnóstico, o ex-BBB se emocionou ao compartilhar notícias sobre a recuperação do pequeno.

"Hoje faz 15 dias que estamos vivendo tudo isso. Ainda não temos previsão de alta, mas estamos esperançosos. Amanhã é um dia importante, porque vamos reintroduzir o leite. Ele vai voltar a mamar e vamos ver como ele vai reagir. Ele está em jejum há bastante tempo. Nós tentamos fazer isso há alguns dias atrás e ele deu um susto na gente. Desde então, ele está sem comer", iniciou Eliezer nos stories.

"A expectativa dos médicos é que a gente consiga também avançar no diagnóstico, que ainda não temos. O que sabemos até agora é que é uma inflamação que foi a causa do quadro de hemorragia. Foi por isso que trouxemos ele pela primeira vez para cá. A gente não sabe o que causou essa inflamação", prosseguiu o influenciador.

Eliezer também ressaltou que a fé em Deus tem dado forças a ele e Viih Tube nesse período. "Ele está bem. A semana foi ótima, tirando a fome que ele está sentindo. Eu e a Viih também estamos bem, porque sabemos que Deus está conduzindo de mãos dadas com nosso pequeno. Outra notícia boa é que ele está ganhando peso. Milagrosamente ele entrou no hospital com 3,700 kg e agora ele está com 4kg, sem comer. Isso é Deus", finalizou ele, que não conteve a emoção durante o relato.