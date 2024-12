Com o caçula internado há 15 dias, Eliezer usou as redes sociais para celebrar avanço em quadro de saúde de Ravi; confira o relato

Neste domingo, 8, Eliezer usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Ravi, seu filho caçula com Viih Tube. O pequeno está internado na UTI há 15 dias e, embora ainda não tenha um diagnóstico, o ex-BBB se emocionou ao compartilhar notícias sobre a recuperação do pequeno.

"Hoje faz 15 dias que estamos vivendo tudo isso. Ainda não temos previsão de alta, mas estamos esperançosos. Amanhã é um dia importante, porque vamos reintroduzir o leite. Ele vai voltar a mamar e vamos ver como ele vai reagir. Ele está em jejum há bastante tempo. Nós tentamos fazer isso há alguns dias atrás e ele deu um susto na gente. Desde então, ele está sem comer", iniciou Eliezer nos stories.

"A expectativa dos médicos é que a gente consiga também avançar no diagnóstico, que ainda não temos. O que sabemos até agora é que é uma inflamação que foi a causa do quadro de hemorragia. Foi por isso que trouxemos ele pela primeira vez para cá. A gente não sabe o que causou essa inflamação", prosseguiu o influenciador.

Eliezer também ressaltou que a fé em Deus tem dado forças a ele e Viih Tube nesse período. "Ele está bem. A semana foi ótima, tirando a fome que ele está sentindo. Eu e a Viih também estamos bem, porque sabemos que Deus está conduzindo de mãos dadas com nosso pequeno. Outra notícia boa é que ele está ganhando peso. Milagrosamente ele entrou no hospital com 3,700 kg e agora ele está com 4kg, sem comer. Isso é Deus", finalizou ele, que não conteve a emoção durante o relato.

Ainda nos stories, o ex-BBB aproveitou para atualizar os seguidores sobre a saúde da avó de Viih Tube, que sofreu um AVC no último sábado, 30. "Outra notícia boa, a vó da Viih já está em casa, foi para casa na sexta-feira. Está bem melhor, falando, comendo... também deu um alívio no nosso coração. O mundo caiu de uma vez só em nossas cabeças, mas agora, aos poucos, está tudo sendo colocado no lugar, graças a Deus, só notícias boas para compartilhar", celebrou.

Assista na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por famaglamour (@famaglamour2020)

Eliezer agradece mãe de Viih Tube em fase delicada

O ex-BBB Eliezer não economizou elogios aos sogros ao falar sobre o momento delicado que vem enfrentando na família. O marido da influenciadora digital Viih Tube disse que a avó dela teve um AVC no último sábado, 30, e foi internada. Segundo ele, Viviane Di Felice, sua sogra, teve que voltar às pressas para Sorocaba (SP) para cuidar da mãe dela, mas se divide em 10 para estar com a família.

“Eu tenho a melhor sogra do mundo, gente. Obrigado, Viviane, por tudo o que você faz pela gente. E o melhor sogro também, Enrico Degan: obrigado por tanta dedicação com a minha pequena”, escreveu.

Mais cedo, o ex-BBB falou que ver sua filha mais velha, Lua, bem e feliz é o que tem dado forças para ele e Viih Tube. Ravi, que nasceu em 11/11, está internado em São Paulo.

Detalhes a respeito da saúde do bebê ainda não foram divulgados, mas Viih Tube já negou que ele tenha uma doença crônica. A influenciadora informou que os médicos não deram um diagnóstico a respeito da condição do recém-nascido. Ela, inclusive, chegou a pedir para que as pessoas parem de especular coisas envolvendo Ravi: “Por favor, parem de postar notícias falsas. Eu já estou adoecendo com tudo isso!”.