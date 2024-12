Eliezer fala sobre o 1º mêsversario do filho, Ravi, no hospital

Eliezer revela que vai celebrar o primeiro mês de vida do filho, Ravi, com festinha no quarto do hospital, já que o bebê segue internado

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer contou que vai celebrar o primeiro mês de vida do filho caçula, Ravi, no hospital. O bebê está internado há cerca de duas semanas em um hospital de São Paulo e completou um mês de vida nesta quarta-feira, 11. Com isso, a família decidiu fazer uma festa intimista no quarto do hospital.

Logo cedo, Eliezer começou a organizar a decoração do quarto para a festinha. Ele levou bandeirinhas com a mensagem ‘Parabéns’ e também chapéu de festa para enfeitar o local.

"Hoje o Ravi completa 1 mês de idade, um mêszinho de vida. A gente não vai comemorar como a gente achou que iria, que a gente gostaria, na verdade. Mas a gente vai comemorar. A Viih está chegando com um bolinho e docinhos”, disse ele.

Inclusive, o ex-BBB tentou comprar um bolo em um aplicativo, mas o seu plano não deu certo e a esposa, Viih Tube, vai providenciar outro bolo. "Eu comprei um bolo mas não deu muito certo. É um bolo que vem bolo em pote. Está gostoso, mas a gente quer bolo para cantar Parabéns com velinha”, contou.

Saiba qual é a notícia mais recente sobre a saúde de Ravi

No domingo, 8, Eliezer fez um depoimento nos stories do Instagram para contar as últimas atualizações sobre o quadro de saúde do filho caçula, Ravi. "Hoje faz 15 dias que estamos vivendo tudo isso. Ainda não temos previsão de alta, mas estamos esperançosos. Amanhã é um dia importante, porque vamos reintroduzir o leite. Ele vai voltar a mamar e vamos ver como ele vai reagir. Ele está em jejum há bastante tempo. Nós tentamos fazer isso há alguns dias atrás e ele deu um susto na gente. Desde então, ele está sem comer", iniciou Eliezer nos stories.

"A expectativa dos médicos é que a gente consiga também avançar no diagnóstico, que ainda não temos. O que sabemos até agora é que é uma inflamação que foi a causa do quadro de hemorragia. Foi por isso que trouxemos ele pela primeira vez para cá. A gente não sabe o que causou essa inflamação", prosseguiu o influenciador.

Eliezer também ressaltou que a fé em Deus tem dado forças a ele e Viih Tube nesse período. "Ele está bem. A semana foi ótima, tirando a fome que ele está sentindo. Eu e a Viih também estamos bem, porque sabemos que Deus está conduzindo de mãos dadas com nosso pequeno. Outra notícia boa é que ele está ganhando peso. Milagrosamente ele entrou no hospital com 3,700 kg e agora ele está com 4kg, sem comer. Isso é Deus", finalizou ele, que não conteve a emoção durante o relato.

Ainda nos stories, o ex-BBB aproveitou para atualizar os seguidores sobre a saúde da avó de Viih Tube, que sofreu um AVC no último sábado, 30. "Outra notícia boa, a vó da Viih já está em casa, foi para casa na sexta-feira. Está bem melhor, falando, comendo... também deu um alívio no nosso coração. O mundo caiu de uma vez só em nossas cabeças, mas agora, aos poucos, está tudo sendo colocado no lugar, graças a Deus, só notícias boas para compartilhar", celebrou.

