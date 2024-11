Filho de Rebeca Abravanel rouba a cena em vídeo. Veja o rosto dele

Conheça Benjamin, filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato. Ele participou de vídeo para incentivar as doações para o Teleton 2024

Filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato, o pequeno Benjamin, de quase 10 meses de vida, fez uma rara aparição na internet nesta sexta-feira, 8. Ele roubou a cena ao surgir no colo do pai, o jogador de futebol Alexandre Pato, durante um vídeo da família.

O vídeo foi gravado pela apresentadora Patricia Abravanel e contou com as participações de Rebeca, Alexandre e Benjamin. O quarteto divulgou o horário do início da maratona Teleton 2024, que acontece nesta sexta e sábado, 9, no SBT.

"Estamos aqui, eu, Rebeca, Alexandre e Benjamin, para falar que o Teleton começa às 22h30, mas você já pode fazer a sua doação”, disse ela.

Na legenda, a família divulgou as formas de doação para a ação, que visa arrecadar fundos para a AACD. Confira: "Hoje! A partir das 22:30 começa o Teleton 2024!! Para doar: 1) pix : [email protected] / 2) site: www.teleton.com.br / 3) telefone: 0 500 12345 05 (5 reais) / 0 500 12345 10 (10 reais) / 0 500 12345 15 (15 reais) / 0 500 12345 20 (20 reais). Sua doação faz toda diferença!!".

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato mostram o filho em vídeo - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

O nascimento de Benjamin

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato já são pais! O primeiro filho deles nasceu no dia 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a família está radiante com a notícia.

O bebê, que se chama Benjamin, é o primeiro herdeiro do casal. Rebeca teve uma gestação tranquila e longe dos holofotes. Tanto que ela mostrou sua barriga de grávida em raras ocasiões.

Uma das últimas fotos da barriga dela foi divulgada por Pato no Natal de 2023, quando ele celebrou a data especial. "Que o espírito natalino aqueça seu lar e ilumine seus dias. Feliz Natal para você e para todos da sua família. Que o seu dia seja muito abençoado por Deus. Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor", disse ele.

Leia também: Filho de Rebeca Abravanel surge em foto com Silvio Santos: 'Vovô Senor'