Ela voltou! Sucesso do RBD, a cantora Dulce Maria retomou sua carreira solo e já anunciou música com o cantor espanhol Beret; saiba mais detalhes

Após brilhar com a turnê Soy Rebelde Tour, junto com o elenco de RBD, Dulce Maria retomou sua carreira solo e já chegou com novidades para os fãs! Ela e Beret se juntaram para lançar uma nova versão do hit "Ojalá". Essa poderosa colaboração combina a voz única de Dulce com o estilo marcante de Beret, criando uma canção que promete emocionar o público.

Na versão original, "Ojalá" já é um sucesso na voz do cantor espanhol, acumulando mais de 500 milhões de reproduções nas plataformas digitais e fazendo parte do álbum de Beret indicado ao Grammy. Agora, na nova versão, Dulce Maria traz sua interpretação à balada, que nos convida a refletir sobre a vida, aceitar quem somos, enfrentar os desafios com coragem e lembrar que nunca estamos sozinhos.

“Estou muito honrada e emocionada de anunciar esse projeto. É uma música muito pessoal, escrita pelo Beret, que é um grande cantor e compositor, que me deu a honra de regravar essa música com ele. Nessa música há partes muito fortes, inclusive sobre suicídio. Saúde mental, ansiedade são assuntos que temos que tratar de conversar e trazer com mais responsabilidade. Para cada pessoa a letra pode chegar de alguma forma, mas ela tem uma mensagem muito forte. É a minha primeira vez cantando como artista da Espanha, estou muito feliz e espero que o Brasil goste dessa música.", disse a artista sobre seu primeiro projeto desde a turnê RBD.

Dulce Maria reforça paixão pela cultura e funk brasileiro

Em julho deste ano, foi comemorado pela primeira vez o Dia Nacional do Funk. A cantora mexicana Dulce María não esconde de ninguém seu amor pelo Brasil, mas ela também é uma grande amante da música brasileira, principalmente do funk. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista reforça sua paixão pela cultura brasileira: "Muda realidades".

No Brasil, Dulce possui colaborações musicais com Kevin O Chris, Rebecca e MC Danny, ela é uma apaixonada pela música brasileira, sobretudo, para o funk carioca, desde 2005, quando visitou nosso país pela primeira vez.

“Sempre digo, o funk foi a primeira coisa do Brasil que eu conheci e me impactou. E junto a isso, conheci as pessoas incrivelmente apaixonadas, as comidas, o guaraná, caipininhas, pão de queijo, o amor das pessoas, tudo isso foi muito grande para mim, é o que lembro do Brasil quando conheci pela primeira vez", declara. Confira a entrevista completa!