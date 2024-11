Manu Gavassi está grávida! Veja o tamanho da barriguinha

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi vai ser mamãe! Nesta sexta-feira, 8, ela anunciou que está grávida pela primeira vez

A notícia foi dada por em um post nas redes sociais, no qual mostrou uma foto de sua barriguinha já saliente. Na legenda, ela contou que está com 5 meses de gestação.

“5 meses de (ainda mais) amor”, disse ela.

Nos comentários, os amigos famosos celebraram a novidade. Rafa Kalimann disse: “Meu deus, como te amo, como amo vocês, como estou feliz”, disse ela. O pai dela, Zé Luiz, comentou: “Com a música que significa minhas vidinhas, te amo filha… Sempre, muito e muito mais e sempre”. Debora Secco disse: “Quanta alegria”. Monica Benini escreveu: “Coisa mais linda do universo! Toda luz e amor do mundo para vocês”.

Manu Gavassi ficou noiva em maio de 2024

A cantora Manu Gavassi vai se casar! Em maio de 2024, ela anunciou que ficou noiva de Jullio Reis. Os dois estão juntos há três anos e deram um novo passo no relacionamento com o noivado.

Nas redes sociais, ela mostrou um ensaio fotográfico dos dois exibindo as alianças de noivado e falou sobre a alegria de encontrar o seu grande amor.

"Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor @jullioreis. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", disse ela.

