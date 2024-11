Lilly Sarti investe em conceitos antagônicos para criação de looks na nova temporada de moda

Lilly Sarti mostra conceito diferenciado para nova temporada de moda

O trabalho com opostos direciona a estilista Lilly Sarti (38) nesta temporada. Perfeição e imperfeição, dia e noite, minimalismo na essência, complexidade no design, o simples e o elaborado. Os conceitos antagônicos se complementam nas criações de Lilly, que se vale de formas arquitetônicas, volumes arredondados e texturas marcantes inspiradas na estética oriental asiática, especialmente na filosofia japonesa wabi-sabi, que se transfigura na valorização da imperfeição e na aceitação das marcas do tempo. Daí surgem os plissados marcados e de efeito amassado em saias e vestidos repletos de fluidez, as nervuras, o jacquard que trazia motivos japonistas e as peças de couro de aspecto polido.

A estilista se vale das texturas sensoriais e cria essa dinâmica das marcas do tempo de maneira sofisticada e sensível. Surge um design atemporal, atrelado a um styling certeiro, que cria um visual quase minimalista e com a riqueza de detalhes.

Volumes precisamente aplicados, as formas abalonadas, os ombros levemente marcados e o uso do peplum equilibram a intenção atemporal da coleção e atualizam esse conceito. E para falar de um desfile de Lilly Sarti é preciso citar o pacto da marca com a qualidade.

A matériaprima exclusiva, o acabamento primoroso e o cuidado com as proporções dos looks são condições que norteiam o trabalho de Sarti e traduzem seu compromisso em elaborar um visual feminino contemporâneo, pensado para a mulher que preza pela estética, mas que também quer a funcionalidade e a certeza do rigor técnico.

FOTOS: Getty Images