Ronnie Von sofre acidente e cancela participação no Teleton

O apresentador Ronnie Von sofreu um acidente doméstico e precisou cancelar sua participação no Teleton, a maratona de arrecadação de fundos para ajudar a Associação de Assistência à Criança Deficiente do SBT, que acontece nos dias 8 e 9 de novembro.

De acordo com informações do jornalista Flavio Ricco, do portal Leo Dias, a produção do SBT foi avisada nesta sexta-feira, 8, sobre a necessidade de cancelar a participação de Ronnie. Felizmente, o acidente doméstico não foi grave, mas ele precisará ficar de repouso por cerca de 48 horas, por recomendação médica.

Recentemente, Ronnie Von usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante ao amigo Agnaldo Rayol. O cantor, que iniciou a carreira aos cinco anos na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, faleceu na manhã desta segunda-feira, 4, aos 86 anos, em São Paulo.

Em seu Instagram oficial, Ronnie resgatou uma foto antiga, em preto e branco, ao lado de Agnaldo, e se despediu do colega. "Que Deus lhe receba de braços abertos meu querido amigo! Triste acordar com a notícia da sua partida", escreveu o veterano na legenda da postagem.

Em 2015, em entrevista à Revista CARAS, Rayol falou sobre a longa relação amigável entre os dois. "Temos 49 anos de amizade. Devo muito a ele. Foi o primeiro artista que acreditou em mim", declarou o cantor, na ocasião.

Em outro momento, o apresentador também lamentou a morte do cantor e compositor Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos em agosto deste ano. Depois que encerrou sua parceria no Domingão do Faustão, Caçulinha começou a trabalhar com Ronnie Von no programa Todo Seu, da TV Gazeta, onde ficaram juntos de 2015 até 2019.

