Any Gabrielly revela amizade com Bruno Mars: 'Me chama de Moana'

Any Gabrielly, que dubla a personagem Moana no Brasil, revelou que é amiga de Bruno Mars e até saiu com o cantor durante a passagem dele pelo país

Recentemente, Any Gabrielly deu uma entrevista para Foquinha e revelou que tem uma amizade com Bruno Mars. A ex-integrante do grupo Now United conheceu o cantor em Los Angeles, nos Estados Unidos, e o reencontrou durante a passagem dele pelo Brasil.

"Viramos 'migos' em LA, antes dele vir para cá. Fui ao show dele, a gente acabou se conhecendo. Aí rolou um 'after'. Sim, foi um momento muito legal, uma experiência muito gostosa. Eram umas 20 pessoas. Talvez seja muito até. Foi legal sentar com essas pessoas, conversar. Falei muito com a banda. E aí quando ele veio para o Brasil a gente se reconectou", disse ela.

A famosa também contou que até saiu com Bruninho. "A gente deu uns rolês. Mas não permite um celular (risos). Está certo também. Teve o aniversário dele, que foi basicamente no mesmo dia que o meu, então a gente celebrou. Virou um 'migo'".

Por fim, Any, que é dubladora da personagem Moana no Brasil, contou que é assim que o cantor a chama. "Ele é muito legal, aberto a falar com você. Pensei: 'A gente se conheceu em LA, depois do shows, mas a pessoa pode estar fazendo uma média'. Mas chegou aqui em São Paulo, eu entrei e ele: 'Moana!'. Ele me chama de Moana ou de Brasil. Ele ama o Brasil, ama festas também, então o Brasil é um lugar especial para ele, curte mesmo", contou.

Despedida do Brasil

Na quinta-feira, 7, Bruno Mars levou os fãs à loucura ao compartilhar um vídeo em homenagem aos brasileiros. Além de lotar todos os shows que fez pelo país com a turnê Bruno Mars Live In Brazil, o cantor esteve em bares típicos das terras brasileiras para curtir seus dias aqui.

No vídeo compartilhado no Instagram, Bruninho surgiu cantando funk enquanto vestia a camiseta do Brasil. "Bruninho chegou, p*rra! Cadê as popozudas fazendo o quadradinho?", começa ele. "Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão! Rebola pro Brunão! O Bruno tá em casa, festa no Brasil!", continuou.

E na sequência, o cantor declarou: "Eu te amo Brasil, Bruninho vai voltar".

"OBRIGADO, BRASIL, POR 15 SHOWS INCRÍVEIS! SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA, CURITIBA, BELO HORIZONTE. Mais de um mês no Brasil, e nunca mais serei o mesmo. P*RRAAAAAAA!!! Bonde Do Brunão!", celebrou na legenda da publicação.

