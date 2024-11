Grávida, Lexa rebate críticas após ser chamada de 'fresca’

Cantora reagiu aos comentários negativos de internautas; Lexa está esperando sua primeira filha fruto de seu relacionamento com Ricardo Vianna

Nesta sexta-feira, 08, a cantora Lexa publicou um vídeo rebatendo críticas que está sofrendo nas redes sociais. Ela tem compartilhado com os fãs detalhes de sua gestação, o que não tem agradado alguns seguidores.

A artista, que espera sua primeira filha, que se chamará Sofia, fruto de seu relacionamento com Ricardo Vianna, disse que foi chamada de "fresca". "Tô tão alinhada, meus chakras, hoje tentaram tirar minha graça, mas não vão conseguir. Tive a infelicidade de ler uns comentários e o povo: ’ah, como ela é fresca’. Então eu sou", disse a cantora.

Lexa disse que os seguidores estão duvidando de seus relatos. Ela pediu mais empatia e lembrou que cada gestação é única. "Teve gente que disse: ‘isso nunca aconteceu comigo, então é mentira’. Como pode? Mas, assim, eu tô bem, tô ótima, tô com Deus, tô com luz", afirmou ela.

As críticas dos fãs começaram após Lexa dizer que está vivendo como uma ‘gravida raiz’ na tarde de quinta-feira, 07, e está sentindo um turbilhão de emoções. "Gente, eu tô uma grávida raiz. Só hoje eu já chorei, já enjoei, já dei um espirro com xixi e já dormi. Muito obrigado por terem paciência comigo. Gente, eu chorei do nada, do nada", declarou ela.

Os internautas então resolveram opinar sobre: "Começou a frescura", disse um, "Não tá nem na metade e já está assim?", comentou outro, "Gente, que preguiça logo cedo e olha que acabei de acordar", questionou outro, "Fresca demais, imagina se tivesse que pegar um ônibus grávida?", escrever um seguidor.

