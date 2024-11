Rafa Kalimann, Bruna Marquezine e mais famosas comemoram gravidez de Manu Gavassi

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi vai ser mamãe! Nesta sexta-feira, 08, ela anunciou que está grávida pela primeira vez; veja os comentários

Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Deborah Secco, Mônica Benini e mais famosas celebraram a gravidez de Manu Gavassi nesta sexta-feira, 08, data em que a artista anunciou que está à espera de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis.

Segundo a publicação feita pela ex-BBB, ela está grávida de cinco meses. "Meu Deus, como te amo, como amo vocês, como estou feliz", disse Rafa Kalimann,"Ah, meu Deus do céu, eu estou toda arrepiada! Meu Deus do céu, Manu. Você é tão especial, Manu, meu Deus, eu tô muito feliz, demais por você", comentou Flay.

"Aaaaaa", escreveu Jão, “MEU DEUS!!!! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô em choque! VIVAAAAA! Muita saúde! Eu amo vocês”, comemorou Bruna Marquezine,"Coisa mais linda do universo! Toda luz e amor do mundo para vocês", disse Mônica Benini, "Você tava grávida quando eu te entrevistei", comentou Gabriela Prioli, "Ah, quanta alegria", disse Deborah Secco.

A notícia foi dada por em um post nas redes sociais, no qual mostrou uma foto de sua barriguinha já saliente. Na legenda, ela contou que está com 5 meses de gestação: “5 meses de (ainda mais) amor”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Manu Gavassi ficou noiva em maio de 2024

A cantora Manu Gavassi vai se casar! Em maio de 2024, ela anunciou que ficou noiva de Jullio Reis. Os dois estão juntos há três anos e deram um novo passo no relacionamento com o noivado.

Nas redes sociais, ela mostrou um ensaio fotográfico dos dois exibindo as alianças de noivado e falou sobre a alegria de encontrar o seu grande amor.

"Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor @jullioreis. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", disse ela.