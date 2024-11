Morre Dom Antonio Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, aos 74 anos

Bisneto da Princesa Isabel, Dom Antonio Orleans e Bragança, conhecido como Príncipe Imperial do Brasil, faleceu nesta sexta-feira, 8, no Rio de Janeiro

Conhecido como Príncipe Imperial do Brasil, Dom Antonio Orleans e Bragança faleceu aos 74 anos de idade. A morte dele aconteceu na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde ele estava internado desde julho, na manhã desta sexta-feira, 8.

De acordo com o site G1, a causa da morte foi em decorrência de doença pulmonar obstrutiva. O velório acontecerá na Igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro.

Dom Antonio era o segundo nome na linha de sucessão, sendo que o primeiro nome e Dom Bertrand. Ele era bisneto da princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II. Ele deixou a esposa, Dona Christine de Ligne de Orleans e Bragança, e três filhos: Dom Rafael de Orleans e Bragança, Dona Maria Gabriela e Dona Amélia de Orleans e Bragança. Além disso, ele teve um quarto filho, Pedro Luís de Orleans e Bragança, que faleceu aos 26 anos na queda do avião da Air France em 2009.

Nas redes sociais, a Casa Imperial do Brasil divulgou uma nota de falecimento. Leia abaixo:

“Cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento de Sua Alteza Imperial e Real o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Antonio de Orleans e Bragança, que, hoje, dia 8 de novembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro, aos 74 anos de idade, confortado com os Sacramentos da Santa Igreja, Deus Nosso Senhor teve por bem chamar a Si. O falecido deixa a esposa, a Princesa Imperial Viúva do Brasil, Dona Christine de Ligne de Orleans e Bragança, filhos, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Rafael de Orleans e Bragança, e as Princesas Dona Maria Gabriela e Dona Amélia de Orleans e Bragança, genro, James Spearman, e os netos, Joaquim e Nicholas Spearman. Profundamente consternado, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, a todos encarece orações em sufrágio da alma de seu dileto e sempre leal irmão”, escreveram.