Duda Reis mostra detalhes do quartinho da primeira filha, Aurora

Duda Reis está chegando na reta final de sua gravidez; a gestação é fruto do relacionamento da atriz com o cabeleireiro Du Nunes

Os preparativos na casa de Duda Reis, que está grávida da primeira filha, que se chamará Aurora, estão a todo vapor. Na manhã desta sexta-feira, 08, a atriz compartilhou em suas redes sociais, os detalhes do quartinho da pequena, que segundo ela "está 90% pronto". A pequena é fruto do casamento da atriz com o cabeleireiro Du Nunes.

Duda começou mostrando a parte do cômodo perto da janela, que conta com uma poltrona de amamentação e cortinas brancas com a barra rosa em tom pastel, que ficaram prontas recentemente. Todo o quarto é trabalhado nesses tons.

O papel de parede do cômodo feito para receber a pequena é repleto de bailarinas e borboletas, também na cor rosa. A atriz mostrou também a pintura de uma árvore que fica atrás do berço da bebê e um pequeno penduricalho que leva escrito uma oração de proteção. Ela ainda declarou a emoção de estar preparando cada detalhe. "O quartinho da princesa está 90% pronto, que lindeza! Mamãe está apaixonada", declarou. Veja os detalhes:

Duda Reis mostra evolução da barriguinha de gravidez

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 1º, a digital influencer publicou um vídeo em sua conta no Instagram em que mostra a evolução da barriguinha da gravidez. Na publicação, Duda aparece em dois momentos diferentes com o mesmo vestido preto justinho. "Um dia, eu estava com 10 semanas. Agora, faltam menos de 10 semanas", escreveu ela.

Na legenda, a mamãe coruja ainda se declarou para a bebê. "Minha filha, ser sua casa foi a experiência mais transformadora que eu já vivi! Mal posso esperar a hora de ter você nos meus braços. Te amo infinitamente e sem ponto final", escreveu ela.