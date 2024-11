Sabrina Sato enfrentou desafios em primeira gravidez: 'Nunca tive medo'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Sabrina Sato deu detalhes da gravidez de Zoe; à época, a apresentadora enfrentou desafios

Sabrina Sato(43) se tornou assunto nesta semana ao perder o bebê fruto da relação com Nicolas Prattes(27). Em sua primeira gravidez, a apresentadora, que é mãe de Zoe(5), enfrentou desafios e precisou fazer repouso nos primeiros meses.

Conhecida por conciliar agendas lotadas de compromissos sempre com disposição, Sabrina Sato precisou desacelerar no início da gravidez . À época, ela foi diagnosticada com um descolamento de placenta e contou, com exclusividade à CARAS Brasil, sobre como enfrentou o momento.

"Sempre acreditei que iria dar certo e nunca tive medo de nada. Depois disso, tive uma rotina normal. Até porque é importante a bebê sentir o ritmo da mãe", frisou ela, que afirmou que não estenderia sua licença-maternidade. "O primeiro mês não vou trabalhar em nada, mas ficarei afastada só uns dois meses. Dependendo da gravação, ela vai me acompanhar."

Ainda durante a conversa, ela revelou ter engordado 17kg, e desenvolvido uma verdadeira paixão por chocolate —que era contida com a ajuda de Duda Nagle(41), seu então companheiro. "Esses dias tomei cinco sorvetes de chocolate na casquinha. Não me privei de nada", conta. "Duda me paparica bastante, mas também cuida e não deixa eu ter excessos, principalmente com os chocolates."

SABRINA SATO PERDE BEBÊ NA 11ª SEMANA DA GESTAÇÃO

A apresentadora perdeu o bebê durante a 11ª semana de gestação nesta terça-feira, 5. A informação foi divulgada em nota pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que confirmou que Sabrina Sato recebeu alta na quarta-feira, 6.

Procuradas pela CARAS Brasil, as equipes da apresentadora e de Nicolas Prattes, pai do bebê, afirmaram que não pretendem se pronunciar sobre o momento. Kika (72), e Karina Sato (45), mãe e irmã da também influenciadora, usaram as redes sociais para agradecer todo o apoio dos internautas.

