Após o anúncio da primeira gravidez de Manu Gavassi, o pai da cantora, Zé Luiz, celebrou com entusiasmo o posto de avô; confira

Nesta sexta-feira, 8, a cantora Manu Gavassi anunciou que espera seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis. Logo após a notícia ser divulgada, o pai da artista, Zé Luiz, celebrou emocionado nas redes sociais.

"Com a música que significa minhas vidinhas. Te amo, filha... Sempre, muito e muito mais e sempre", comentou ele na publicação feita por Manu. "E a vida anda. Obrigado vida.", completou. A música citada pelo jornalista é Here Comes the Sun, na voz de Nina Simone - escolhida pela nova mamãe para o anúncio.

Mais tarde, o também locutor de rádio fez uma publicação na rede social X, antigo Twitter, para celebrar o posto de vovô. "Vou ser avô! E essa é a melhor notícia possível! Te amo, Manu", declarou.

Confira as publicações:

Vou ser avô!!! E essa é a melhor notícia possível!! Te amo Manu. pic.twitter.com/TYTXnFoC1A — Zé Luiz (@zeluizlhesdiz) November 8, 2024

O anúncio da gravidez

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi está grávida! Nesta sexta-feira, 8, ela anunciou que espera o seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Jullio Reis.

A notícia foi dada por em um post nas redes sociais, no qual mostrou uma foto de sua barriguinha já saliente. Na legenda, ela contou que está com 5 meses de gestação.

“5 meses de (ainda mais) amor”, disse ela.

Nos comentários, os amigos famosos celebraram a novidade. Rafa Kalimann disse: “Meu deus, como te amo, como amo vocês, como estou feliz”, disse ela. O pai dela, Zé Luiz, comentou: “Com a música que significa minhas vidinhas, te amo filha… Sempre, muito e muito mais e sempre”. Debora Secco disse: “Quanta alegria”. Monica Benini escreveu: “Coisa mais linda do universo! Toda luz e amor do mundo para vocês”.

Vale ressaltar que Jullio Reis é modelo e ator. Ele começou sua carreira de modelo ainda na adolescência e já fez trabalhos em outros países. Nos últimos tempos, o artista começou a se dedicar à atuação. O jovem atuou no filme S.O.S.: Mulheres ao Mar 2 em 2015 e no curta-metragem Homem Peixe, de 2019, e atualmente está focado em seus estudos de atuação.