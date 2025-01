Marido de Isabel Veloso detalha experiência na sala de parto: 'Coração disparado'

Marido da influencer Isabel Veloso, Lucas Borbas falou sobre o nascimento de seu filho, Arthur, que veio ao mundo no dia 29 de dezembro de 2024

Marido da influencer Isabel Veloso, Lucas Borbas decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira, 23, para responder algumas curiosidades dos internautas sobre o nascimento de seu filho, Arthur, que veio ao mundo prematuro no dia 29 de dezembro de 2024. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber como foi sua experiência na sala de parto.

"Como foi a experiência do parto? Do seu lado como pai", quis saber a pessoa. "Ao entrar na sala de cirurgia meu coração estava disparado. Eu podia ver que ela (Isabel) estava nervosa, mas a equipe envolta era tão incrível que conseguiu acalmar a gente de uma forma que nem dá para explicar", iniciou ele.

Em seguida, confessou: "Fiquei ali, do lado dela, segurando sua mão até o último segundo, decidido a viver cada detalhe desse momento tão especial. Para ser sincero achei que iria desmaiar ao ver a cirurgia, mas para a minha surpresa, foi completamente ao contrário. Eu fiquei completamente admirado!", descreveu.

"Ver tudo acontecendo ali, diante dos meus olhos, foi algo indescritível. A força dela (Isabel), o trabalho dos médicos e, acima de tudo, o milagre da vida acontecendo... Não consegui conter a emoção. Foi um turbilhão de sentimentos que tomou conta de mim: ansiedade, amor, gratidão. É a melhor sensação do mundo, um momento que me transformou e que vou levar comigo para sempre", encerrou ele.

Lucas Borbas fala sobre parto de Isabel Veloso (Reprodução/Instagram)

Isabel Veloso compartilha foto do filho

A influenciadora digital Isabel Veloso agitou as redes sociais na manhã da última segunda-feira, 20, ao compartilhar a primeira foto com o filho, Arthur, no colo. O bebê nasceu prematuro e está internado na UTI Neonatal para ganhar peso. Desta vez, ela teve a experiência de pegar o bebê no colo e amamentá-lo.

Na nova foto, Isabel apareceu dando de mamar para o filho enquanto ele segue internado. Na imagem, ela mostrou o bebê de corpo inteiro em seus braços e ao lado do marido, Lucas Borbas. “Vitórias e vitórias”, disse ela na legenda. Veja!

