Influencer Isabel Veloso exibe a primeira foto com o filho no colo na UTI

Isabel Veloso vive a experiência de amamentar o filho e mostra foto com o bebê no colo durante período na UTI Neonatal

A influenciadora digital Isabel Veloso agitou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 20, ao compartilhar a primeira foto com o filho, Arthur, no colo. O bebê nasceu prematuro e está internado na UTI Neonatal para ganhar peso. Desta vez, ela teve a experiência de pegar o bebê no colo e amamentá-lo.

Na nova foto, Isabel apareceu dando de mamar para o filho enquanto ele segue internado. Na imagem, ela mostrou o bebê de corpo inteiro em seus braços e ao lado do marido, Lucas Borbas. “Vitórias e vitórias”, disse ela na legenda.

A influencer já contou que segue uma rotina exaustiva de idas ao hospital enquanto lida com sua própria saúde. Isso porque ela vive com um câncer sem cura e espera a liberação judicial para iniciar um novo tratamento. A loira vai várias vezes por dia ao hospital para acompanhar a evolução do filho, que ainda não tem previsão de alta.

Por que o filho de Isabel Veloso ainda está internado?

Em uma conversa com os fãs nas redes sociais há poucos dias, Isabel Veloso contou que o filho segue internado na UTI Neonatal porque precisa ganhar peso e aprender a mamar. "Perguntaram se o Arthur tem ou teve alguma outra questão além da prematuridade. E não. Ele nasceu super bem, saudável. Eu me surpreendi muito com o Arthur. Claro que todo prematuro tem suas questões, da prematuridade. Mas o Arthur está bem, está ganhando peso. Ele só está na UTI para ganhar peso. Ele ainda não tem o peso que é protocolo do hospital para ter alta. Ele está quase lá. Ele está super bem”, disse ela.

Inclusive, a jovem comentou sobre um momento tenso que viveu durante a internação do filho. "O problema que foi angustiante para mim é que ele perdeu peso quando nasceu, mas é normal. Agora ele já se entendeu”, relembrou.

Além disso, Veloso comentou sobre a tristeza de ir para casa sem o filho nos braços. "Ver os outros pais saindo com os nenéns do hospital e você com seu neném ali. Dá muita aflição. Por mais que você saiba que é o melhor para ele, para ganhar peso e aprender a mamar. Mas machuca. Às vezes, ouvir algumas coisas sem noção parece que gasta mais ainda. Não teria coisa melhor do que estar em casa”, contou.

