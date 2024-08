Bebê / Saúde

Filho de ex-ginasta fica doente durante as Olimpíadas: ‘Assustador'

Ex-ginasta dos Estados Unidos, Shawn Johnson East revela susto com a saúde do filho de 2 anos ao levá-lo para as Olimpíadas: ‘Não respirava'

Shawn Johnson East e o filho Jett - Foto: Reprodução / Instagram