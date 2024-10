Hailey Bieber exibe colar luxuoso com as iniciais do filho com Justin Bieber

Nas redes sociais, Hailey Bieber arrancou elogios dos fãs ao posar com colar brilhante que carrega as iniciais do filho com o cantor Justin Bieber

Nesta terça-feira, 1, a modelo Hailey Bieber encantou os seguidores ao surgir com colar luxuoso que carrega as iniciais do filho, Jack Blues Bieber, fruto do relacionamento com Justin Bieber. A famosa ainda compartilhou um álbum de fotos com momentos vividos no mês de setembro, incluindo um registro do cantor usando um boné com o nome do primogênito.

O acessório de luxo de Hailey foi combinado com outro colar da modelo, que possui a inicial "B". O modelo "bubble" é uma peça do designer Alex Moss, e faz parte de um conjunto com brincos e anel.

Ainda no Instagram, a empresária publicou selfies no espelho, usando produtos de skin care e exibindo detalhes dos looks usados ao longo do mês. "É outubro e eu sou mãe de alguém", disse ela na legenda do post.

Confira mais detalhes:

Qual é o significado do nome do filho de Justin Bieber e Hailey Bieber?

O cantor Justin Bieber usou seu perfil no Instagram para anunciar o nascimento de seu primeiro filho com a modelo e empresária Hailey Bieber. O astro compartilhou uma foto de um pé de bebê, envolto em uma manta e revelou que o pequeno se chama Jack Blues Bieber. De acordo com informações da CNN, existe uma razão sentimental por trás da escolha do nome.

Assim como seu pai, Justin manteve a tradição de nomear seu filho com as iniciais "JB". Além de Justin, seu pai, Jeremy Bieber, e dois de seus irmãos — Jazmyn Bieber e Jaxon Bieber — também compartilham as mesmas iniciais.

Conforme noticiou o site PageSix, Bieber ainda teria escolhido o nome de seu filho como uma forma de homenagear o seu pai, já que seu nome do meio é Jack.