Paula Fernandes choca ao mostrar situação de seu físico em vídeo; veja

Dançando de biquíni, Paula Fernandes choca ao exibir curvas torneadas e definição muscular; confira o registro revelador da cantora

A cantora Paula Fernandes chamou atenção nesta terça-feira, 01, ao compartilhar um vídeo na rede social dançando de biquíni. A música escolhida pela sertaneja foi o hit de Pedro Sampaio, Pocpoc, e ela não passou despercebida ao fazer a coreografia da música exibindo sua beleza.

Usando um look de banho branco e azul-marinho, a artista entrou no ritmo e chocou ao mostrar que está com as curvas definidas. Na hora do "forte" da canção, Paula Fernandes revelou que está com músculos torneados nos braços.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a cantora de elogios. "O corpão da gata", notaram. "Eita, como é linda", exclamaram os fãs. "Belíssima", definiram outros.

Ainda recentemente, Paula Fernandes parou tudo ao fazer um clique de biquíni em seu aniversário de 40 anos. Além de causar com seu físico escultural, a musa sempre dá o que falar com seus looks. Recentemente, ela gerou comentários ao surgir com um macacão de onça.

Veja o vídeo de Paula Fernandes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🪄 (@paulafernandes)

Paula Fernandes revela motivo para postar fotos sensuais

Recentemente, Paula Fernandes compareceu a um evento de música em São Paulo. No tapete vermelho, a cantora conversou com a imprensa e refletiu sobre as recentes mudanças em sua vida pessoal. Inclusive, ela falou sobre as polêmicas envolvendo seu ensaio sensual e contou que tomou a decisão de postar as fotos após o fim de seu namoro.

Para quem não acompanhou, a famosa publicou fotos de um ensaio sensual para promover seu novo projeto musical. Apesar de ter recebido muitos comentários negativos pelas imagens ousadas, a cantora, em entrevista ao GShow, afirmou que não se importa com as críticas e está muito contente com as mudanças em sua vida.

"Não faço para repercutir, faço porque estou com vontade. Tem aquele que não gosta, que diz que eu apelei. Acho que, assim, todo mundo tem direito a sua opinião. Eu estou muito livre, estou empoderada, estou leve, estou me achando bonita", Paula dispensou a opinião de terceiros e afirmou estar realizada com sua nova versão. Saiba mais aqui.