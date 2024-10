Antes de morrer, influencer que casou consigo mesma deixou carta comovente

A influencer Kubra Aykut faleceu após cair do 5º andar de um prédio. Durante as investigações, a polícia encontrou um bilhete de despedida

A influencer digital Kubra Aykut, de 26 anos, faleceu na última segunda-feira, 23, após cair do 5º andar do prédio de luxo onde morava, em Istambul, na Turquia. Durante as investigações, a polícia encontrou um bilhete de despedida.

Segundo informações do jornal The Times of India veiculadas pelo portal Leo Dias, a jovem deixou um texto dizendo: “Eu pulei por vontade própria porque não quero mais viver. Eu era boa com todos na minha vida, mas não conseguia ser boa comigo mesma. Viver como uma boa pessoa não me deu nada”, desabafou ela.

Em seguida, ela completou seu desabafo e deixou anotada a senha de seu celular: “Nesta vida, seja egoísta. Dessa forma, você será feliz. Estou lutando há dias, mas ninguém percebeu. Estou indo embora porque me amo e quero pensar em mim mesma pelo menos uma vez. Sinto muito. Quão surpreso você está agora, certo? Minha senha de telefone: 145723”, encerrou.

Segundo o jornal Daily Mirror, Kubra caiu do quinto andar de um apartamento de luxo em Istambul, capital da Turquia. O caso está sendo investigado pela polícia, que trabalha com três linhas de investigação: queda acidental, suicídio ou assassinato.

Quem era Kübra Aykut?

Kubra Aykut virou assunto nas redes sociais por ter se casado consigo mesma. Ela somava mais de um milhão de seguidores no TikTok, cerca de 220 mil no Instagram e tinha um canal no YouTube com mais de 25 mil inscritos. Em seu perfil, costumava compartilhar momentos de sua vida pessoal.

Recentemente, seguidores ficaram preocupados por postagens nas redes sociais em que ela sugeria dificuldades para ganhar peso. "Reuni minha energia, mas não consigo ganhar peso. Eu perco um quilo todos os dias. Não sei o que fazer. Preciso urgentemente ganhar peso", escreveu ela em um desabafo.