Virginia revela apelido do filho caçula que incomoda Leonardo: 'Ele me xinga'

Virginia Fonseca compartilha um apelido inusitado para José Leonardo que desagrada o sogro, o cantor sertanejo Leonardo

Nesta terça-feira, 1º, Virginia Fonseca revelou um novo apelido para seu filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital chamou o pequeno pelo nome ‘proibido’ e comentou em tom de brincadeira que, se o sogro Leonardo visse a cena, certamente a xingaria.

Nos stories do Instagram, Virginia revelou o apelido inusitado ao explicar que decidiu deixar o filho dormindo em vez de acordá-lo para ficar grudada com seu 'Zé Bonitinho': “Ia pegar o Zé Bonitinho para ficar de carrapatinho, mas ele tá tão confortável. Eu falei assim ‘ah não, deixa vou, não pegar não porque ele tá muito confortável”, contou.

“Quando o Zé bonitinho acordar eu pego ele”, Virginia declarou e explicou que esse era um dos apelidos ‘proibidos’ para o filho. Apesar de não revelar o motivo, a apresentadora contou que o sogro não gosta que chame o neto assim: “Zé bonitinho. Se o Leo (apelido de Leonardo) ver eu chamando o José assim, ele me xinga até a próxima geração”, ela escreveu na legenda publicação.

Virginia Fonseca revela apelido do filho, José Leonardo - Reprodução/Instagram

“Não pode falar nem "zezin"”, a influenciadora digital completou a declaração em tom de brincadeira. Vale lembrar que recentemente, Virginia não escondeu o incômodo ao ouvir outro apelido para o bebê durante uma conversa com sua mãe, Margareth Serrão. Durante o vídeo, a avô brincou ao chamar o pequeno de "Zé Leleco".

No entanto, a influenciadora digital não gostou nada da brincadeira e cortou o apelido imediatamente: “O que que é isso? Zé Leleco? Da onde você tirou isso, pelo amor de Deus? Nunca mais repete isso, nunca mais repete isso!”, Virginia disparou durante a conversa com a mãe e caiu na risada com o apelido inusitado e 'proibido'.

Virginia toma precauções após filhas adoecerem:

Virginia Fonseca revelou que precisou adotar medidas de proteção após suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, adoecerem. Em suas redes sociais, ela contou que as pequenas estão evitando o contato direto com o irmão caçula e que todos estão usando máscara para proteger José Leonardo, que tem apenas três semanas de vida.

Em seu perfil no Instagram, Virginia mostrou as filhas brincando com o irmão caçula. No vídeo, Maria Flor aparece usando uma máscara e tenta tirar a proteção do rosto, mas é advertida pela mãe e pela avó, que explicam que ela só pode se aproximar do irmãozinho se estiver usando a máscara. Assim, a pequena colocou o item novamente.