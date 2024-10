Mãe de gêmeas, Nanda Costa recorda momento difícil do puerpério: 'Horrível'

A atriz Nanda Costa abriu o coração ao falar sobre a experiência na maternidade e relembrou o parto delicado das filhas gêmeas

A atriz Nanda Costa participou do videocast 'Mil e Umas Tretas' junto com a esposa, Lan Lahn, e falou um pouco sobre sua experiência na maternidade. Juntas há cerca de 10 anos, as duas são mães das gêmeas Kim e Tiê, de 2 anos.

Ao longo do bate-papo com as apresentadoras Thaila Ayala e Júlia Faria, Nanda recordou o pós-parto e revelou ter sido um dos piores momentos de sua vida. A artista, que precisou realizar o parto às pressas com pouco mais de 35 semanas de gestação, teve complicações como hipertensão arterial e disfunção de órgãos.

"Eu imaginava, ficava vendo partos o bebê fofinho, a mãe pegando no colo… E na hora foi tão assustador tudo, que quando eu vi a mãozinha passando tão pequenininha, tive medo de perdê-las. O parto foi muito diferente do que eu imaginava. Então quando nasce e todo mundo fala do tal maior amor do mundo, ele não veio de imediato. Não teve a conexão", relatou Nanda Costa, bastante emocionada.

"Quer conhecer o inferno, vá para o puerpério. Para mim foi muito horrível. Primeiro eu tinha muito medo de não conseguir, depois eu tive muito medo de perder as minhas filhas. Fiquei oito dias sem dormir, com medo de não acordar. Achei que tivesse feito a curva da loucura sem volta", continuou.

Em seguida, a atriz e a esposa relembram o episódio onde responderam uma pergunta de um coleguinha das filhas a respeito da 'família fora dos padrões da sociedade'. "Uma vez um coleguinha das meninas perguntou: ‘Por que duas mães?’ E eu falei: Por que um pai e uma mãe? E ele ficou pensativo… E eu disse: Então, é a mesma coisa", declarou Nanda, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa flagra momento divertido entre as filhas gêmeas

Recentemente, Nanda Costa explodiu o fofurômetro das redes sociais ao publicar um novo vídeo encantador das filhas gêmeas, Kim e Tiê, de dois anos, de seu relacionamento com a percussionista Lan Lanh.

A atriz, que completou 38 anos no dia 24 de setembro, levou as herdeiras para Paraty, no Rio de Janeiro, para comemorar a data especial, e publicou um vídeo em que flagra Kim fotografando a irmã e ainda dando dicas; confira o registro!