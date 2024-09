Virginia conquista marca histórica após nascimento do filho: 'Me assusto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Virginia celebra conquistas e revela a fórmula do sucesso

Virgínia Fonseca (25) só tem motivos para celebrar. Nesta segunda-feira, 30, a apresentadora do SBT conquistou a marca de 16 bilhões de perfis alcançados no Instagram nos últimos 30 dias. O feito histórico acontece duas semanas após o nascimento de José Leonardo (0), terceiro filho da influenciadora, que também é mãe de Maria Alice (3) e Maria Flor (1), frutos do seu casamento com o cantor Zé Felipe (26).

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela reconhece que está vivendo um sonho com tanto carinho vindo de todas as partes do Brasil. Na semana passada, ela já havia comprado 50 buquês de rosas e feito 50 cartinhas a mão para presentear fãs de Goiânia pela marca de 50 milhões de seguidores na rede social.

"Eu sinceramente até hoje fico esperando alguém me beliscar pra eu acordar desse sonho, é difícil acreditar que tudo isso é real! Eu ainda me assusto com os números, e honestamente não sei se um dia vou me acostumar. Eu enxergo todos esses números como forma de carinho, vejo realmente como aquele abraço bem apertado que nos preenche e regenera todas as energias pra continuarmos trabalho e seguindo no caminho certo", diz.

"É massa demais ver esse acolhimento todo, e isso é muito o meu combustível pra fazer parte do dia a dia de cada uma dessas pessoas, eu gosto de me sentir inserida na rotina das pessoas e AMO que compartilhar tudo com eles, é uma troca de energia muito sincera. Ultimamente esse carinho tem se tornado cada vez mais gostoso, porque ele virou um amor coletivo pelo meu bem maior que é a minha família, isso preenche a nossa felicidade", afirma a apresentadora.

Questionada sobre o segredo para o sucesso, Virginia conta não seguir uma fórmula. Ela atribui suas conquistas numéricas ao fato de agir naturalmente, com detalhes da família e ser uma pessoa de muita fé.

"Acho que não existe uma fórmula secreta pro sucesso, mas tem coisas que eu prezo muito e vejo como pilares na minha trajetória: Deus em primeiro lugar, minha família, persistência e muita verdade em tudo. Eu cito muito a questão da constância e da verdade, porque são duas coisas essenciais, a verdade ela te conecta com as pessoas e a constância ela faz você evoluir e aprender o tempo todo, até chegar nos seus sonhos!", conclui.