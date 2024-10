Maiara e Maraisa explicam teorias sobre nova música: ‘Decididas’

Em entrevista à CARAS Brasil, Maiara e Maraisa revelam inspirações para a música Vai Lá, presente no novo EP iMEMsidão

Maiara (36) e Maraisa (36) estão em uma nova fase da carreira. Na última sexta-feira, 27, as cantoras lançaram a primeira parte do EP iMEMsidão, com participações especiais de Bruno & Marrone e Di Paullo & Paulino. O trabalho foi inteiramente ao vivo em Goiânia e conta com a música Vai lá, aposta que tem dado o que falar nas redes sociais.

A canção apresenta uma letra sobre uma mulher empoderada, dona de si e com requintes de vingança. A composição tem causado suposições de fãs sobre quem seria a personagem retratada. Em entrevista à CARAS Brasil, as estrelas do sertanejo quebram o silêncio e falam sobre as inspirações.

“Sempre tem um pouco da nossa história em tudo que a gente canta. Vai Lá fala de uma mulher decidida, que não aceita menos do que merece. A gente já viveu algumas situações assim e, claro, também vimos amigas e mulheres ao nosso redor passando por momentos parecidos. Então, a música acaba sendo um reflexo dessas experiências”, afirma Maiara.

Maraisa reflete sobre a presença feminina e o movimento de união sobre as mais diferentes situações ainda frequentes na sociedade, como por exemplo, machismo, desigualdade e a falta de respeito com as mulheres. A artista destaca que a força feminina tem batido de frente com essas questões.

“Com certeza! Hoje, as mulheres estão se posicionando de forma muito mais firme, conscientes da própria força. Acho que vem disso, de entender o próprio valor e não aceitar menos do que merecemos, que sabe que pode tomar o controle da situação", diz.

O DVD iMEMsidão foi gravado em maio deste ano, na festa Pecuária de Goiânia, um tradicional evento que ocorre no centro-oeste do Brasil. O último lançamento da dupla, Ao Vivo em Portugal, foi produzido em 2023 e entoou nas principais rádios do país e do exterior.