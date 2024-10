Virginia fala de atitude 'infantil' de Zé Felipe com as filhas: 'Assusta'

Ao ver brincadeira que Zé Felipe queria fazer com Maria Flor, Virginia fala sobre ele ser "infantil" com as herdeiras; veja o que aconteceu

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que Zé Felipe apronta com as filhas. Nesta segunda-feira, 30, quando já tinham colocado as herdeiras, Maria Alice e Maria Flor, para dormirem em seus quartos, a empresária contou que o cantor queria fazer uma brincadeira com a mais nova.

A apresentadora do SBT então comentou sobre o esposo ser "infantil" e querer fazer algumas "pegadinhas" com as meninas no horário que é para dormir. Virginia Fonseca contou que Zé Felipe queria assustar Maria Flor pela babá eletrônica.

"Zé Felipe é muito moleque, muito moleque, você é muito, eu tenho aqui no meu celular a babá eletrônica e aí a babá eletrônica tem como falar e ele fica falando. A Flor, ela não gosta que fala pela babá eletrônica com ela, ela assusta e ele querendo 21h20 da noite querendo falar com a Flor pela babá eletrônia, a Flor deitada pra dormir", compartilhou o que estava acontecendo.

Ainda na última semana, Zé Felipe surpreendeu Virginia Fonseca com um presente caro e útil. A famosa então revelou o mimo que ganhou do amado e coincidiu com o item que havia dado para sua mãe, Margareth Serrão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia ganha brinco de Zé Felipe com valor de carro

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou uma joia caríssima do cantor Zé Felipe. Meses atrás, após um dia de trabalho no SBT, a apresentadora chegou no apartamento dos sogros em São Paulo e foi surpreendida com o presente do esposo.

Grande admiradora de joias, a empresária foi surpreendida com um par de brincos da grife Cartier. Segundo a loira, que estava grávida pela terceira vez, o marido havia acertado na escolha e deu o que ela já estava querendo: um par de pantera de ouro amarelo.

Apesar do pequeno tamanho, o brinco tem um preço altíssimo. O mimo dado por Zé Felipe custa R$ 39.500 e combina perfeitamente com os óculos de sol que ela recebeu nos últimos dias da mesma grife e que tem o valor de mais de R$ 10 mil. Veja o brinco aqui.