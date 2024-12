Filho caçula de Arthur Aguiar encanta ao dar os primeiros passos

Filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci, o pequeno Gabriel foi filmado dando seus primeiros passos aos 9 meses de vida; veja vídeo

A influenciadora digital e empresária Jheny Santucci usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma grande novidade envolvendo o filho, Gabriel. Na segunda-feira, 2, ela revelou que o pequeno, fruto de seu relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar, já está dando seus primeiros passos.

Por meio de seus stories no Instagram, Jheny filmou o momento em que o herdeiro, que completou 9 meses no início de novembro, andou na sala da residência do casal. No registro publicado, Gabriel aparece sendo auxiliado pela mamãe e uma outra mulher.

Esbanjando fofura, o filho caçula de Arthur Aguiar não escondeu a alegria ao surgir quase correndo. "Ai meu coração!", reagiu Jheny Santucci, visivelmente feliz com a nova conquista do pequeno. O vídeo, que rapidamente viralizou entre os fãs do casal, ganhou diversos comentários especiais.

"Ele morrendo de rir com seu novo feito", se divertiu um internauta. "É lindo e fofo demais!!! E super esperto… nem aprendeu a andar e já quer correr", comentou outra. "A risada de felicidade pela nova conquista", destacou uma terceira.

Vale lembrar que além de Gabriel, Arthur Aguiar também é pai de Sophia Cardi, de 6 anos, fruto de seu antigo casamento com a coach Maíra Cardi. Atualmente, ela está casada com Thiago Nigro e espera seu terceiro filho.

Filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci dá os primeiros passos - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Saiba quanto Arthur Aguiar fatura na carreira de empresário

O ator e cantor Arthur Aguiar tem investido em outras áreas após sua participação no BBB 22, reality show da TV Globo que o tornou campeão da edição. Longe das telinhas e do mundo da música, o artista apostou na carreira de empresário e revelou que tem se destacado no ramo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da 'G4 Educação', Arthur abriu o jogo e contou quanto fatura na profissão. Entre suas iniciativas, estão uma marca de roupas e outra de produtos saudáveis; confira detalhes!

Leia também: Arthur Aguiar realiza festa de aniversário para a filha: 'Construir memórias'