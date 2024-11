Arthur Aguiar mostra a família fantasiada em festa de mesversário do filho

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar se fantasiou com a família para comemorar os nove meses de Gabriel, seu filho com Jheny Santucci

Neste domingo, 10, Arthur Aguiar e Jheny Santucci realizaram uma festa temática para comemorar mais um mês de vida do filho, Gabriel. O menino completou nove meses no último dia 7 e os papais fizeram questão de celebrar em grande estilo.

No Instagram, o casal compartilhou algumas fotos mostrando os detalhes da festa, que teve como tema 'A Turma do Chaves'. Entrando no clima, a família toda se fantasiou como os personagens do seriado infantil: Arthur foi o Kiko, Jheny se vestiu de dona Florinda, Sophia, de seis anos, filha do ex-BBB com Maíra Cardi, foi de Chiquinha e Gabriel de Chaves. Em determinado momento, o pequeno também apareceu usando as roupas do Kiko.

"Comemorando os 9 meses do Gab em uma vila que é cheia de amor, leveza e harmonia. Obrigada. Deus pela vida do nosso bebê e por cuidar tão bem da nossa família!", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com as fotos da festa. "Ficaram muito lindos!! Tão gostoso acompanhar vocês", disse uma seguidora. "Que família linda vocês construíram. Gabi tá cada vez mais lindo", afirmou outra. "Sophia de Chiquinha, amei. Que tema irado!", escreveu uma fã. "Ohhh gente! Quanta fofura! Ficaram lindos!!! Amei", falou mais uma.

Confira:

Arthur Aguiar realiza festa de aniversário para a filha

Filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, a pequena Sophia Cardi comemorou a chegada de seus 6 anos de vida em dose dupla! Após ganhar um festão de aniversário da mãe, foi a vez do ator e cantor surpreender a herdeira com uma celebração temática bastante especial.

Por meio de seu Instagram oficial, Arthur compartilhou com os seguidores um vídeo onde mostra detalhes do evento em família. Nas imagens, a aniversariante aparece ao lado do pai, da madrasta, Jheny Santucci, do irmão caçula, Gabriel, e da avó paterna, Kátia Aguiar.

Para celebrar a data comemorativa da primogênita, Arthur Aguiar preparou uma festa belíssima com o tema Jardim das Fadas, com direito a bolo personalizado e decoração com bastante flores, borboletas e balões. Veja como foi!

