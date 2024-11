Saiba quanto Arthur Aguiar fatura na carreira de empresário

O ator Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, revelou quanto fatura atualmente fora das telinhas em sua nova profissão como empresário

O ator e cantor Arthur Aguiar tem investido em outras áreas após sua participação no BBB 22, reality show da TV Globo que o tornou campeão da edição. Longe das telinhas e do mundo da música, o artista apostou na carreira de empresário e revelou que tem se destacado no ramo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da 'G4 Educação', Arthur abriu o jogo e contou quanto fatura na profissão. Entre suas iniciativas, estão uma marca de roupas e outra de produtos saudáveis.

"Faturo mais de R$ 10 milhões por ano", declarou Arthur Aguiar. Além disso, o famoso explicou que prefere ter seu próprio negócio, que traz bastante retorno positivo, a realizar publicidades.

Desde o fim do BBB 22, Arthur Aguiar tem vivido de forma ainda mais discreta, compartilhando pouco de sua vida pessoal. Atualmente, ele mora com a namorada, a influenciadora digital Jheny Santucci, e o filho do casal, Gabriel, de 9 meses. Ele também é pai de Sophia Cardi, de 6 anos, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi.

Vale lembrar que o artista levou o prêmio de R$ 1,5 milhão no reality show da Globo, além de um carro zero. Com mais de 15 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, ele costuma dividir seu dia a dia no trabalho e registros de momentos de lazer em família.

Arthur Aguiar realiza festa de aniversário para a filha

Em outubro deste ano, a filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, a pequena Sophia Cardi, comemorou a chegada de seus 6 anos de vida em dose dupla! Após ganhar um festão de aniversário da mãe, foi a vez do ator e cantor surpreender a herdeira com uma celebração temática bastante especial.

Por meio de seu Instagram oficial, Arthur compartilhou com os seguidores um vídeo onde mostra detalhes do evento em família. Para celebrar a data comemorativa da primogênita, o famoso preparou uma festa belíssima com o tema Jardim das Fadas, com direito a bolo personalizado e decoração com bastante flores, borboletas e balões; confira detalhes!

