Graciele Lacerda celebra três meses de Clara, filha com Zezé Di Camargo, com foto inédita

Filha da influenciadora Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, Clara Lacerda Camargo, completa três meses de vida nesta terça-feira, 25

Filha da influenciadora digital Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, a pequena Clara Lacerda Camargo, completa três meses de vida nesta terça-feira, 25. A mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial com uma declaração nas redes sociais.

Em seu perfil, a influenciadora compartilhou uma imagem em que sua herdeira aparece ainda dormindo. "Hoje minha princesa faz 3 meses! Como passa rápido! Que Deus cuide de você", escreveu a influenciadora. Em seguida, ela mostrou a pequena sorridente logo após despertar.

Veja:

Filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo (Reprodução/Instagram)

Graciele Lacerda mostra como foi 1ª vez da filha na fazenda

Graciele Lacerda, falou sobre a primeira vez da filha na fazenda É o Amor. Após curtirem algumas semanas na propriedade, a influenciadora digital compartilhou a emoção que sentiu ao levar a herdeira para o local.

"Hoje quero compartilhar com vocês alguns momentos que vivemos durante nossas férias. Estar na fazenda sempre foi especial, mas desta vez foi indescritível! Esse lugar sempre foi o meu abrigo, meu refúgio . Era pra lá que eu fugia nos momentos mais difíceis, nas perdas que doíam em silêncio dentro de mim, nas incertezas que só o meu coração sabia carregar. A fazenda foi, por muito tempo, o cenário onde eu me recolhia para tentar curar feridas que ninguém via, mas que sangravam por dentro", começou dizendo.



"Mas dessa vez… tudo foi diferente. Voltar à fazenda com Clara nos meus braços foi como respirar fundo pela primeira vez depois de muito tempo e sentir que a vida ganhou um novo sentido — maior do que tudo e todos. Acredito que foi a materialização de uma promessa, de uma vitória, de um sonho que agora tem nome e olhos que me olham todos os dias", continuou.

E finalizou: "Ali, vivi dias de paz, alegria verdadeira e profunda gratidão. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Pode levar tempo, pode doer, mas o propósito sempre se realiza. Clara é a prova viva disso".

