Filha de Tiktoker morre com apenas 5 semanas de idade: ‘Chorei'

LUTO! Tiktoker David Allen choca ao anunciar a morte da filha Lily, que tinha apenas 5 semanas de idade: ‘Faleceu à meia-noite'

O Tiktoker David Allen surpreendeu ao anunciar a morte de sua filha recém-nascida, Lily, que tinha apenas 5 semanas de idade. Ele contou sobre a morte da bebê em suas redes sociais e comoveu a todos com seu relato.

Em seu depoimento, ele fez um agradecimento por tudo o que aconteceu em sua vida após se tornar famoso na internet, e contou que o mais legal foi ter sido pai. “O mais legal foi dar as boas-vindas para a minha bebê, Lily, fruto do relacionamento com a minha esposa, Jessica. Ela tinha cinco semanas de idade há cerca de uma semana, quando faleceu à meia-noite”, disse ele.

“Eu chorei cada lágrima que poderia chorar. Não é fácil. Eu não desejo isso a ninguém. Eu nem sei o que dizer. Eu só queria colocar isso para fora. Apenas vá abraçar o seu filho, aperte-o bem forte por mim”, disse ele.

A bebê nasceu no dia 21 de junho e faleceu no dia 27 de julho. Porém, a família não revelou a causa da morte. Em memória da filha, Allen anunciou que vai fazer uma doação para o Centro Médico de Crianças em Dallas, Estados Unidos.

David Allen tem cerca de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

