Nutricionista de Graciele Lacerda revela plano que fez a famosa perder 11 kg

Em entrevista para a CARAS, nutricionista de Graciele Lacerda, Mariana Laperrière, revela como está a alimentação da famosa após o nascimento de Clara

A nutricionista de Graciele Lacerda, Mariana Laperrière, revelou em entrevista para a CARAS Digital como está a alimentação da esposa de Zezé Di Camargo após o nascimento da filha deles, a pequena Clara Lacerda Camargo.

Quem vê a empresária na rede social sabe que, antes mesmo da gravidez, ela já seguia uma dieta saudável. Mariana então contou que a influenciadora fazia há quatro anos a dieta low carb e o jejum intermitente, contudo, ao saber da gestação, algumas alterações foram feitas .

"Quando a gravidez foi confirmada, fizemos algumas adaptações na alimentação de Graciele, embora ela já seguisse uma dieta muito saudável, rica em comida de verdade, não fazendo mais parte da sua rotina alimentos processados, açúcares e farinhas. Sempre priorizamos uma alimentação mais natural e saudável", explicou a profissional.

"O principal ajuste foi suspender o jejum intermitente, e aumentar o número de refeições ao longo do dia, principalmente devido a sua fome aumentada o que é extremamente normal nessa fase. Além disso, priorizamos ainda mais a comida de verdade e o aporte proteico adequado a esta fase e implementamos uma suplementação específica para gestantes, assegurando que as necessidades nutricionais fossem atendidas de forma completa para ela e o bebê" , acrescentou outros cuidados.

Alimentação de Graciele Lacerda durante a amamentação

Desde a chegada de Clara, Graciele Lacerda está amamentando a pequena de forma exclusiva, por isso, a influenciadora está tomando alguns cuidados para se nutrir adequadamente e passar os nutrientes também para a bebê. Mariana Laperrière revelou o que ela anda fazenda para isso.

"Durante a amamentação, a hidratação passou a ser ainda mais essencial , e o foco foi garantir um bom aporte hídrico. Apesar de Graciele consumir alimentos naturais, é importante observar como certos alimentos podem impactar não só nela mas agora na Clara" , disse.

A nutricionista contou o que ela não está consumindo com frequência: " Evitamos alguns itens como caseína, lactose, grãos e leguminosas, que, embora naturais, têm um potencial alergênico. Além disso, monitoramos alimentos como brócolis, couve-flor, repolho e batata, para identificar qualquer possível reação tanto nela quanto na Clara. Tambémdiminuímos o consumo de café e passamos a introduzir chás que auxiliam na amamentação. Como: chá de camomila, que ajuda no relaxamento, o chá de erva-doce, que pode ajudar na produção de leite".

Graciele Lacerda já perdeu 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já perdeu 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.

A nutricionista ainda contou que o foco principal da famosa no momento não é voltar ao peso de antes da gravidez. "A recuperação ocorre de forma gradual e progressiva e já está super evoluída principalmente para Graciele que tem 44 anos. Em um mês ela lá já perdeu 11kg . O foco agora cuidar dela e da Clara além de curtir esse momento único, que passa muito rápido e que foi muito aguardado. Com a continuidade da amamentação e mantendo uma alimentação equilibrada, ela naturalmente atingirá o peso que tinha antes da gestação", falou.

Mariana Laperrière ainda explicou como, após os 40 anos, Graciele Lacerda está perdendo peso, já que muitos acreditam que a idade seja um obstáculo. "Ela está mostrando que, com paciência, disciplina e uma boa alimentação, é totalmente possível. A idade não é um impedimento para o emagrecimento, e sim os hábitos que adotamos no dia a dia. Nenhum processo é fácil, principalmante o pós gestação, mas quando já se tem uma rotina saudável e a prática regular de atividade física, o corpo sente falta desse equilíbrio", esclareceu.

"Em apenas um mês, Graciele já perdeu 11kg e conseguiu retomar os treinos e percebe como uma alimentação equilibrada faz diferença no seu bem-estar. Sempre que sai um pouco da dieta, logo sente a necessidade de voltar à sua alimentação saudável. Sua recuperação está acontecendo de forma natural e rápida, e isso é algo que ensinamos no programa Eduque Seu Peso, do qual Graciele é a fundadora e eu Nutricionista responsável", falou sobre seguirem o programa que fundaram.

"Mulheres que desejam aprender a se alimentar melhor e transformar sua saúde podem fazer parte do programa, onde eu Mariana Laperrière sou nutricionista, acompanhando não apenas Graciele, mas muitas outras mulheres nessa jornada para uma vida mais saudável. A dieta de Graciele se baseia em proteína, vegetais, frutas, legumes, lácteos e oleaginosas ", compartilhou.

