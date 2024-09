A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua filha, Pilar, de cinco meses. A bebê é fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a herdeira da atriz e apresentadora aparece toda sorridente, enquanto curte o dia ensolarado. Para o momento de lazer, Pilar surge usando um chapéu e óculos escuros.

Em outro clique, Fernanda mostra a pequena brincando no chão ao lado das filhas de suas amigas. Ao compartilhar os registros, a mamãe se derreteu. "Vidão da Pipa", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post encantou os internautas. "Que garota solar", disse a cantora Ivete Sangalo. "Amei o estilo dela. Óculos lindo", afirmou uma seguidora. "Linda de viver!! Deus a abençoe e a guarde sempre!! Lindeza", comentou outra. "Muito fofa. Lindinha", escreveu uma fã. "Quem guenta? De óculos escuros e chapéu?", falou mais uma.

Em recente entrevista programa 'Saia Justa', do GNT, Fernanda falou sobre a maternidade e relatou como foi a primeira vez que precisou ficar longe da filha. "O Rock in Rio achei que não fosse rolar. Como eu ia deixar a minha filha? E aí o pai disse que eu precisava fazer este trabalho que era só organizar direitinho. Ele não ficou sozinho com ela, tínhamos ali uma rede de apoio. É importante deixar o pai ser pai e lá foi ótimo! Trabalhei e me diverti", disse ela em um trecho.

Confira:

