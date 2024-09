Fernanda Paes Leme escolhe tema diferenciado para mesversário da filha

Para os cinco meses de sua filha com Victor Sampaio, a pequena Pilar, Fernanda Paes Leme escolhe tema autêntico e surpreende com detalhes; veja

A apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu com mais uma festinha de mesversário de sua filha com o empresário Victor Sampaio, a pequena Pilar. Para celebrar os cinco meses da herdeira, a famosa apostou em um tema diferenciado e que tem muito a ver com ela: o Olodum.

Após nas últimas semanas levar a pequena para sua primeira viagem de avião para a Bahia para conhecer a praia e sua casa em Salvador, a artista resolveu fazer a comemoração com o tema autêntico para mostrar todo seu amor pelo local.

Com itens na cor do símbolo do Olodum, a decoração com flores, o bolo e o look foram todos montados para o momento em família. "Muito axé pra minha pequena nesses 5 meses de vida. O tema hoje foi OLODUM, porque Pilar já tá sentindo dentro dela todo amor pela Bahia, por Salvador e todo carinho que recebeu em sua estadia por lá. Viva", disse a mamãe.

Usando uma roupa toda no tema, a pequena Pilar deu um show de fofura ao surgir sorrindo e curtindo sua festinha. De laço vermelho na cabeça, a bebê mostrou todo seu charme e carisma. "Que amor", admirou Preta Gil. "Que neném mais feliz", notaram.

É bom lembrar que Fernanda Paes Leme construiu uma casa com piscina e vista para o mar em Salvador. Recentemente, ela fez um tour pelo local e impressionou ao exibir os detalhes da decoração com pedras diferenciadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme inovou com tema do quarto mês da filha

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais recentemente para mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. A menina completou quatro meses no sábado, 17 de agosto, mas os papais anteciparam a comemoração para contar com a presença dos avós paternos.

Para comemorar mais um mês da herdeira, a atriz e apresentadora decidiu inovar e escolheu um tema diferente. "E o tema do 4º mês da Pilar foi... BAZAR DA PIPA! Eu faço sempre o meu bazar e dessa vez eu reuni roupinhas e acessórios da Pipa que vão ganhar novos lares. Um tema bem diferente, mas cheio de significados", contou ela. Veja as fotos aqui.