Fernanda Paes Leme reflete sobre desafios da maternidade: 'Não foi tudo lindo'

Mãe da pequena Pilar, de 5 meses, a atriz Fernanda Paes Leme comentou a importância de não romantizar a maternidade

A atriz Fernanda Paes Leme abriu o coração ao falar sobre a experiência com a maternidade, algo novo em sua vida. A artista é mãe da pequena Pilar, de 5 meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

Em entrevista ao programa 'Saia Justa', do GNT, Fernanda relatou a primeira vez em que precisou ficar alguns dias longe da filha para realizar um trabalho no Rio de Janeiro. De acordo com a artista, ela cogitou recusar o compromisso mas, por incentivo do marido, decidiu aceitar.

"O Rock in Rio achei que não fosse rolar. Como eu ia deixar a minha filha? E aí o pai disse que eu precisava fazer este trabalho que era só organizar direitinho. Ele não ficou sozinho com ela, tínhamos ali uma rede de apoio. É importante deixar o pai ser pai e lá foi ótimo! Trabalhei e me diverti", disse ela.

Em seguida, Fernanda Paes Leme desabafou sobre os desafios que enfrenta como mãe. Ela ressaltou que não tem sido fácil, mas que está aprendendo diariamente. A atriz ainda falou a respeito da romantização da maternidade.

"A Pilar nasceu e não foi tudo lindo e maravilhoso. É uma construção mesmo, temos que conversar ainda, porque existe este machismo, estigma, ciclo vicioso. Eu e Victor fomos nos ajustando. Ele ainda não fica muitas horas com ela. Mas eu já confio nele para muita coisa", declarou.

"No começo fui delegando devagar. Deixava trocar fralda e ia para o cômodo ao lado, depois fui indo para um mais longe. Agora já consigo sair e fazer uma unha e trabalhar", disse Fernanda Paes Leme, por fim.

Fernanda Paes Leme reflete sobre culpa por deixar a filha para ir ao Rock in Rio

Na última quinta-feira, 19, Fernanda Paes Leme marcou presença no Rock in Rio. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a atriz compartilhou o sentimento de culpa que sentiu ao deixar a filha em casa para aproveitar e também trabalhar no festival. Apesar do coração apertado, ela ressaltou que esse é um momento importante após a maternidade.

Durante a conversa, Fernanda foi questionada sobre como foi deixar a filha, a pequena Pilar, de apenas cinco meses, fruto do noivado com Vitor Sampaio. Embora tenha destacado o sentimento de culpa, a apresentadora se mostrou animada por retomar suas atividades e se reencontrar consigo mesma após passar os últimos meses focada na filha; confira mais detalhes!