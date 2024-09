Fernanda Paes Leme surpreende ao mandar recado enigmático: ‘Segue seu caminho’

Fernanda Paes Leme surpreende seguidores ao compartilhar frase enigmática sobre perdão e seguir em frente em suas redes sociais

Fernanda Paes Leme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma mensagem enigmática em suas redes sociais nesta quinta-feira, 26. Embora não tenha revelado o destinatário do recado, a apresentadora publicou uma reflexão sobre perdão e seguir em frente em tom de brincadeira e levantou especulações nos comentários.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda compartilhou uma mensagem bem-humorada sobre a importância de perdoar para evitar reencarnar com um certo alguém no futuro. Com seu jeito leve, a atriz deixou claro que prefere deixar de lado para evitar estresse: “Perdoo, claro! Até porque se eu não perdoar a gente reencarna junto de novo e eu tô zero a fim”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Na legenda, Fepa ainda complementou mostrando que o recado está endereçado para alguém: “Tá perdoado, anjo. Segue seu caminho”, a apresentadora escreveu e gerou uma onda de curiosidade nos comentários: “Você se separou?”, questionou uma seguidora. “Eita”, escreveu mais uma. “O que rolou?”, um terceiro quis saber.

Além disso, Fernanda também conquistou a identificação dos seguidores, que caíram na risada com a mensagem: “Meu Deus, já pensou voltar com esse povo?! Deus me livre”, uma admiradora brincou. “Se eu tiver que plantar bananeira pra não encontrar de novo, só me avisar. Qualquer coisa por isso!”, outra escreveu. “Bem assim”, disse mais uma.

Fernanda Paes Leme reflete sobre desafios da maternidade:

Fernanda Paes Leme abriu o coração ao falar sobre a experiência com a maternidade, algo novo em sua vida. A artista é mãe da pequena Pilar, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio. Em entrevista ao programa 'Saia Justa', do GNT, Fernanda relatou a primeira vez em que precisou ficar alguns dias longe da filha.

De acordo com a artista, ela cogitou recusar o compromisso, mas, por incentivo do marido, decidiu aceitar: "O Rock in Rio achei que não fosse rolar. Como eu ia deixar a minha filha? E aí o pai disse que eu precisava fazer este trabalho que era só organizar direitinho. Ele não ficou sozinho com ela, tínhamos ali uma rede de apoio”, ela refletiu sobre alguns desafios.