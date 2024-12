Filha caçula de Neymar Jr e Amanda Kimberlly rouba a cena em novas fotos

Alerta fofura! A modelo Amanda Kimberlly encantou ao dividir novas foto ao lado da pequena Helena, sua filha com o jogador Neymar Jr

Amanda Kimberlly usou as redes sociais no domingo, 22, para compartilhar um vídeo bastante especial resumindo seu ano de seu 2024. No registro, a modelo e influenciadora digital escolheu uma sequência de fotos inéditas em preto e branco de Helena, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Esbanjando fofura, a pequena de 5 meses aparece em diversos momentos no colo de Amanda. Em um dos cliques, Helena roubou a cena ao surgir usando um boné semelhante ao da mamãe coruja.

A modelo também incluiu fotos da herdeira recém-nascida e a evolução do crescimento da bebê, que completará 6 meses de vida no próximo dia 4 de janeiro. Discreta, Amanda Kimberlly tem mostrado Helena aos poucos e em raras ocasiões, como as festinhas de mesversário da pequena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Quem são os filhos de Neymar?

Além de Helena, que é a caçula, o jogador de futebol Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 1 aninho, fruto da atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Em entrevista recente ao humorista Fausto Carvalho, mais conhecido pelo personagem Jorginho, o atleta brasileiro contou detalhes de como tem sido a nova experiência da paternidade e destacou a alegria em poder acompanhar de perto o crescimento de Mavie, que se mudou para a Arábia Saudita com a mãe há alguns meses.

Amanda Kimberlly mostra sua filha com Neymar aprendendo a sentar

Recentemente, a filha de Neymar Jr. com Amanda Kimberlly, a pequena Helena, encantou em mais uma aparição na rede social. Dessa vez, a mamãe postou um vídeo da bebê tentando um novo aprendizado e deixou os internautas babando com tanta fofura.

O perfil do Segue a Cami, no Instagram, publicou o registro que a influenciadora fez da menina aprendendo a sentar. Com poucos meses de vida, Helena esbanjou seu charme ao tentar ficar "em pé" sem cair; confira detalhes!

Leia também: Neymar Jr exibe foto inédita com Helena, sua filha caçula