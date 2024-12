Amanda Kimberlly mostra Helena, sua filha com Neymar, aprendendo a sentar

Em vídeo, Amanda Kimberlly mostra sua filha e de Neymar Jr., a pequena Helena, de cinco meses, tentando sentar sem cair e encanta; veja

A filha de Neymar Jr. com Amanda Kimberlly, a pequena Helena, de cinco meses, encantou em mais uma aparição na rede social. Dessa vez, a mamãe postou um vídeo da bebê tentando um novo aprendizado e deixou os internautas babando com tanta fofura.

O perfil do Segue a Cami, no Instagram, publicou o registro que influenciadora fez da menina aprendendo a sentar. Com poucos meses de vida, Helena esbanjou seu charme ao tentar ficar "em pé" sem cair.

Ainda nos últimos dias, Amanda Kimberlly postou um clique encantador de sua herdeira usando um vestido vermelho. Nos últimos dias, a mãe da filha caçula de Neymar postou que estava com Helena no hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Amanda Kimberlly exibe fotos da festinha de 5 meses de sua filha com Neymar

Em celebração a data especial, Amanda Kimberlly organizou uma comemoração intimista com temática natalina. O evento em família contou com um bolo decorado, diversos docinhos e alguns arranjos de flores, que complementaram a decoração.

A pequena, por sua vez, também entrou no clima de Natal e surgiu com um vestido xadrez vermelho e um lacinho no cabelo. Esbanjando fofura, Helena posou sorrindo em um dos cliques compartilhados pela mamãe coruja.

Amanda Kimberlly ainda contou que também aproveitou a festinha para celebrar os 6 anos de sua cachorrinha de estimação. "Esse mês fizemos o aniversário das irmãs, Tiqui 6 anos e tutuca 5 meses", escreveu a modelo na legenda de uma das publicações. "Merry Christmas! [Feliz Natal]", disse ela em outra. Veja as fotos do momento aqui!

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Helena, que é a caçula, Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, fruto da atual união com Bruna Biancardi.