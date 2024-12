Amanda Kimberlly exibe fotos da festinha de 5 meses de sua filha com Neymar

A modelo Amanda Kimberlly celebrou os 5 meses de vida da filha, Helena, com uma festinha especial temática; veja as fotos!

Dia de festa na casa de Amanda Kimberlly! A modelo e influenciadora digital usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para dividir com os seguidores alguns registros inéditos da festinha de 5 meses de Helena, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em celebração a data especial, Amanda organizou uma comemoração intimista com temática natalina. O evento em família contou com um bolo decorado, diversos docinhos e alguns arranjos de flores, que complementaram a decoração.

A pequena, por sua vez, também entrou no clima de Natal e surgiu com um vestido xadrez vermelho e um lacinho no cabelo. Esbanjando fofura, Helena posou sorrindo em um dos cliques compartilhados pela mamãe coruja.

Amanda Kimberlly ainda contou que também aproveitou a festinha para celebrar os 6 anos de sua cachorrinha de estimação. "Esse mês fizemos o aniversário das irmãs, Tiqui 6 anos e tutuca 5 meses", escreveu a modelo na legenda de uma das publicações. "Merry Christmas! [Feliz Natal]", disse ela em outra.

Mais cedo, a mãe de Helena mostrou aos seguidores que costuma fazer à mão alguns detalhes da decoração das festinhas de mesversário da bebê. Os arranjos de flores da celebração de 5 meses, inclusive, foram realizados especialmente por ela.

No vídeo publicado nas redes sociais, Amanda explicou passo a passo do trabalho, além de exibir os materiais utilizados e o resultado final. Discreta, a influenciadora digital costuma compartilhar poucos registros de seu dia a dia, incluindo fotos raras da filha.

Veja as fotos do mesversário da filha de Neymar e Amanda Kimberlly:

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Helena, que é a caçula, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, fruto da atual união com Bruna Biancardi.

