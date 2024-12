Neymar Jr se derrete ao falar sobre a filha, Mavie: 'Me mudou'

O jogador Neymar Jr contou como tem sido a experiência de acompanhar de perto o crescimento de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr não esconde o quanto está feliz em sua fase atual. O atleta do Al-Hilal, que reside atualmente na Arábia Saudita com Bruna Biancardi e Mavie, filha do casal, desembarcou com a família no Brasil nas últimas semanas para passar as festas de fim de ano no país de origem.

No último sábado, 21, Neymar marcou presença em um evento de pôquer, realizado em São Paulo, e contou detalhes de como tem sido a nova experiência da paternidade e a convivência com a herdeira de 1 ano de vida.

Em entrevista ao humorista Fausto Carvalho, mais conhecido pelo personagem Jorginho, o jogador de futebol brasileiro destacou a alegria em poder acompanhar de perto o crescimento de Mavie e ainda aconselhou o colega a viver a mesma experiência em sua vida pessoal.

"A minha filha é demais! Esquece! Minha filha me mudou demais. Posso falar para tu? Dá tempo [de ser pai ainda] e é a melhor coisa do mundo. Eu te aconselho, ainda mais você, gente boa para caralh* e do jeito que você é. Você merece viver a experiência! É bom demais você ver um serzinho seu, assim, crescendo. Quando você olha, é a sua cara. Put* que pariu, irmão!", declarou Neymar Jr.

Além da pequena Mavie, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto da antiga relação com Carol Dantas, e da caçula Helena, de 5 meses, com Amanda Kimberlly. Recentemente, Bruna Biancardi compartilhou registros encantadores da filha com o irmão mais velho, responsável por arrancar gargalhadas da bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Neymar Jr se declara para Bruna Biancardi

Em suas redes sociais, Neymar Jr sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 227 milhões de seguidores. Na madrugada do último domingo, 22, o jogador publicou em seu Instagram Stories uma foto em preto e branco em que aparece ao lado da namorada, Bruna Biancardi.

"Te amo", escreveu ele, se declarando para a amada. O atleta ainda colocou um emoji de coração na postagem.

Leia também: Neymar Jr. compartilha clique inédito com o filho mais velho, Davi Lucca