Fernanda Paes Leme não faz festa para 8º mesversário da filha: 'Tudo bem'

A filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, a pequena Pilar, completou oito meses nesta terça-feira, 17, mas não teve uma festinha para a data. Após nos últimos meses ganhar comemorações temáticas, dessa vez, a mamãe contou que não fez nada.

Em seus stories, a famosa postou um clique fofíssimo da herdeira usando óculos escuros e revelou que não organizou algo para o oitavo mês da garota. Fernanda Paes Leme então explicou o que aconteceu e se mostrou conformada com a situação.

"8 meses e a mamãe não preparou mesversário, porque ela não teve tempo... e tudo bem! Viva Pipa! A neneza beleza mais incrível desse mundão!", postou a artista o registro encantador da bebê.

No último mês, Fernanda Paes Leme fez uma festinha improvisada e usou brinquedos de Pilar para fazer uma decoração na mesa. Nos outros, ela usou a criatividade e fez de temas autênticos como de frutinhas, bazar e outros que os internautas adoraram.

Fernanda Paes Leme coloca sua mansão na Bahia para aluguel

Recentemente, a casa de Fernanda Paes Leme em Salvador, na Bahia, ficou pronta após um reforma personalizada com o estilo da apresentadora. Localizada no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, a propriedade está disponível para aluguel.

De frente para o mar, a mansão, que hospeda até oito hóspedes, tem uma piscina com a visão privilegiada e ambientes com decoração rústica, mas ao mesmo tempo bem chique. A famosa até falou sobre ter construído o espaço especial para sua família e colocá-lo disponível para aluguel.

"Este é um refúgio para onde eu e minha família vamos quando queremos recarregar as energias e aproveitar Salvador. Estou muito feliz de que, agora, ela também será uma opção para outras pessoas que visitam uma das minhas cidades favoritas, seja durante eventos como o Carnaval, quando a cidade bomba, ou para um fim de semana relax fora de temporada”, disse Fernanda ao anunciar a propriedade no Airbnb.

