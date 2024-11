Fernanda Paes Leme celebra 7 meses da filha com festinha improvisada

A apresentadora Fernanda Paes Leme improvisou uma festinha simples e especial em comemoração aos 7 meses de vida da filha, Pilar

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou os seguidores no domingo, 17, ao compartilhar registros da festinha de mesversário da filha, Pilar, fruto de sua união com Victor Sampaio. Os papais, que não haviam planejado nada com antecedência para a data especial, organizaram uma celebração de improviso para celebrar os 7 meses da pequena.

Por meio de seus stories no Instagram, Fernanda mostrou detalhes da comemoração intimista, realizada em um restaurante ao lado de amigos. A festinha de Pilar contou com um bolinho simples, além de alguns brinquedos da bebê que serviram como decoração da mesa.

"O mesversário foi improviso do improviso. Peguei os brinquedos dela e coloquei na mesa para dar um up. Pipa estava com sono e chorou", se divertiu a mamãe coruja na legenda da postagem. No vídeo compartilhado por Fernanda Paes Leme, ela aparece ao lado do amado e da bebê cantando o famoso ‘parabéns’.

O ator Paulo Vilhena, grande amigo da apresentadora que também estava presente na festinha, ainda publicou uma foto especial em celebração aos 7 meses de Pilar. No clique, os famosos aparecem ao lado de seus respectivos companheiros e filhas.

"Celebrar sempre!!! Viva as amizades, os 7 meses da Pilar e o nosso amor", declarou Vilhena na legenda da publicação.

Confira as fotos do mesversário da filha de Fernanda Paes Leme:

Fernanda Paes Leme revela se aprova apelidos para sua filha

Recentemente, a apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou um clique fofíssimo de sua filha com Victor Sampaio, a pequena Pilar, de sete meses, e usou o registro encantador para falar sobre apelidos.

A famosa então revelou que curte dar outros "nomes" para a herdeira e até apontou os inúmeros que usa com ela. A artista escreveu os apelidos bem diferentes que fala com Pilar e mostrou ser uma mamãe bem babona; confira detalhes!

