Casa de Fernanda Paes Leme: veja as fotos da mansão com vista para o mar

Em Salvador, na Bahia, casa de Fernanda Paes Leme está disponível para aluguel e propriedade com vista para o mar tem decoração diferenciada; veja

Recentemente, a casa de Fernanda Paes Leme em Salvador, na Bahia, ficou pronta após um reforma personalizada com o estilo da apresentadora. Localizada no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, a propriedade está disponível para aluguel.

De frente para o mar, a mansão, que hospeda até oito hóspedes, tem uma piscina com a visão privilegiada e ambientes com decoração rústica, mas ao mesmo tempo bem chique. A famosa até falou sobre ter construído o espaço especial para sua família e colocá-lo disponível para aluguel.

"Este é um refúgio para onde eu e minha família vamos quando queremos recarregar as energias e aproveitar Salvador. Estou muito feliz de que, agora, ela também será uma opção para outras pessoas que visitam uma das minhas cidades favoritas, seja durante eventos como o Carnaval, quando a cidade bomba, ou para um fim de semana relax fora de temporada”, disse Fernanda ao anunciar a propriedade no Airbnb.

Veja as fotos da casa de Fernanda Paes Leme:

Foto: Acervo Pessoal Fernanda Paes Leme

A Casa Figa, da forma como existe hoje, foi pensada pela própria famosa: um casarão histórico, recém-reformado, que acomoda confortavelmente até oito hóspedes e é perfeito para viagens em grupos de amigos e família.

"Fiz questão em pensar nos detalhes da decoração para trazer a energia e o aconchego de Salvador para dentro de casa. No bairro, também não faltam atrações. O Carmo é um bairro cheio de vida, com cafés, brechós estilosos e lugares charmosos. É esse aconchego, com um toque de arte e cultura, que quero que os hóspedes sintam”, contou a atriz sobre o que tem perto de sua residência.

Em agosto deste ano, a artista levou a filha Pilar pela primeira vez para a Bahia e ficou hospedada no local. Na ocasião ela mostrou um pouco mais dos detalhes dos ambientes.