Fernanda Paes Leme faz declaração ao celebrar os 9 meses da filha: 'Amor que ultrapassa'

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta sexta-feira, 17, para celebrar os nove meses do nascimento da filha, Pilar

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta sexta-feira, 17, para celebrar os nove meses do nascimento da filha, Pilar, fruto de sua união com Victor Sampaio. Nos stories de seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece conversando com a pequena.

"Neneza, beleza de mãe! Quem é a 'neneza beleza' que faz 9 meses hoje? Está no telefone? Estão te ligando?", falou ela. "Sou eu!", brincou, imitando a voz da criança. Na sequÊncia, fez a contagem de um a nove e falou: "Nove meses, tutu! Nove meses da mais linda das loirinhas do Tchan. Ai que legal".

Em seguida, compartilhou um registro da filha e comemorou: "Nove meses da menina mais legal desse mundão! Pilar, Pipa, minha neneza beleza! Amor que ultrapassa".

Filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio (Reprodução/Instagram)

No último mês, a mamãe contou que não fez nada para celebrar o 8º mesversário da filha e explicou o motivo. "8 meses e a mamãe não preparou mesversário, porque ela não teve tempo... e tudo bem! Viva Pipa! A neneza beleza mais incrível desse mundão!",postou a artista o registro encantador da bebê.

Em novembro, Fernanda Paes Leme fez uma festinha improvisada e usou brinquedos de Pilar para fazer uma decoração na mesa. Nos outros, ela usou a criatividade e fez de temas autênticos como de frutinhas, bazar e outros que os internautas adoraram.

Ida ao hospital

No final de dezembro, Fernanda contou que precisou levar a filha ao hospital. Nos stories de seu Instagram, ela contou que a pequena teve uma virose. Saindo de uma virose chatinha que geral em casa pegou provavelmente dela, que foi a primeira a ficar mal... essa época e esse tempo também não ajudam, né? Mas ela está ficando boa! Obrigada pelas mensagens?", esclareceu a artista.

