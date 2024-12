Fernanda Paes Leme surge no hospital com a filha, Pilar. Saiba o que aconteceu

A atriz Fernanda Paes Leme surpreendeu seus fãs nesta segunda-feira, 23, ao revelar que precisou levar a filha, Pilar, de 8 meses, ao hospital

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu seus fãs nesta segunda-feira, 23, ao revelar que precisou levar a filha, Pilar, de 8 meses, ao hospital. Nos stories de seu Instagram, ela contou que a pequena, que é fruto de sua relação comVictor Sampaio, está passando por uma virose, mas tudo está sob controle.

Na imagem compartilhada, ela apareceu sentada na cadeira do centro de saúde, usando máscara de proteção facial. "Muitas perguntas sobre a Pilar... fomos ao hospital e ela está bem melhor, febre baixou. Saindo de uma virose chatinha que geral em casa pegou provavelmente dela, que foi a primeira a ficar mal... essa época e esse tempo também não ajudam, né? Mas ela está ficando boa! Obrigada pelas mensagens?", esclareceu a artista.

Fernanda Paes Leme conta que filha está com virose (Reprodução/Instagram)

Fernanda Paes Leme reflete sobre afastamento de amigos

Recentemente, Fernanda Paes Leme compartilhou com os seguidores uma espécie de 'balanço' de seu 2024. Por meio de um vídeo publicado em sua conta no TikTok, a artista abordou o tema 'afastamento' e ressaltou que este ano fez uma limpeza na vida de muita gente.

"Eu me afastei de pessoas que não faziam mais questão da minha presença. Sim, essas pessoas existem, elas vão se afastando de você, você não vai entendendo muito o porquê, você se questiona, acha às vezes que é culpado, você faz uma linha do tempo [e reflete sobre acontecimentos], são muitas perguntas porque normalmente a gente não quer enxergar quando as pessoas se afastam da gente", iniciou a famosa.

"'Cara, sou tão legal. Eu fiz tanto por essas pessoas, por que elas resolveram se afastar de mim?’. Porque sim. Simples assim. Cada um tem seus motivos, cada um tem suas verdades. E é super legítimo as pessoas quererem se afastar das outras. Dói, mas o melhor de tudo é você se ligar, aceitar e seguir a sua vidona", continuou ela. Veja o desabafo completo!

