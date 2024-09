Em meio a polêmicas, Bia Miranda e DJ Buarque celebram 3 meses do filho

A influenciadora Bia Miranda e DJ Buarque compartilharam declarações especiais em comemoração aos 3 meses de Kaleb, filho do ex-casal

A influenciadora digital Bia Miranda iniciou o dia em clima de festa! Em suas redes sociais, a jovem publicou uma declaração especial ao filho, Kaleb. O bebê, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque, está completando 3 meses de vida nesta quinta-feira, 5.

Em seus stories no Instagram, Bia compartilhou uma sequência de fotos do herdeiro. "3 meses hoje do meu príncipe. Te amo, pituco", derreteu-se a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV. A famosa ainda revelou ao público que fará uma festinha em comemoração.

DJ Buarque também publicou uma homenagem ao filho nas redes sociais. "Hoje é seu dia filho, feliz 3 meses de vida! Obrigado por transformar minha vida, ter mudado ela completamente. Espero que você tenha muito orgulho do seu pai, te amo muito meu parceirinho", declarou o músico.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Bia Miranda e Buarque trocaram indiretas na web. A polêmica começou logo após a influenciadora digital assumir publicamente o romance com Samuel Sant'Anna, conhecido na internet como Gato Preto.

O ex-companheiro de Bia, inclusive, fez um desabafo sugestivo na noite de terça-feira, 3. Apesar de não ter mencionado nomes, internautas acreditam que a declaração tenha sido uma 'resposta' à influenciadora, que horas antes havia exibido a escolha de suas alianças com o novo namorado.

Bia Miranda e DJ Buarque celebram 3 meses do filho - Reprodução / Instagram

Bia Miranda passeia com filho em shopping

Na última quarta-feira, 4, Bia Miranda aproveitou o tempo livre para curtir muito o filho Kaleb, de três meses. O bebê é fruto do relacionamento dela com o DJ Buarque.

A famosa levou o pequeno para um passeio no Shopping Village Mall, localizado no Rio de Janeiro. Para o momento, Bia apostou em um look bem confortável, com top, calça jeans e tênis.

Além disso, ela esbanjou simpatia e fez questão de acenar para os fotógrafos presentes no local; confira o registro da influenciadora com o bebê!