Bia Miranda e DJ Buarque anunciam término da relação: 'Respeito'

Ex-A Fazenda Bia Miranda e DJ Buarque decidiram colocar um ponto final no relacionamento dois meses após o nascimento do filho

A influenciadora digital Bia Miranda e DJ Buarque não são mais um casal. Os dois surpreenderam o público na madrugada desta sexta-feira, 16, ao anunciarem o término do relacionamento por meio das redes sociais.

A notícia foi publicada no Instagram oficial de Buarque, uma vez que Bia está sem acesso a sua conta. "Rapaziada, eu e Bia conversamos e decidimos não seguir mais como casal. Só peço respeito e compreensão de vocês nesse momento", iniciou o artista.

"Estamos bem um com o outro, afinal, temos um filho e o bem-estar dele é prioridade. Amanhã falamos mais sobre, boa noite a todos! Amamos vocês", completou ele. O ex-casal assumiu publicamente a relação em março de 2023 e são pais do pequeno Kaleb, de 2 meses de vida.

O término do ex-casal aconteceu logo após Jenny Miranda, mãe de Bia, acionar a polícia com alegação de um suposto cárcere privado e violência doméstica da ex-A Fazenda. Antes de decidirem colocar um ponto final na união, a neta de Gretchen se pronunciou a respeito do assunto e negou que a denúncia seja real.

"Gente, eu não aguento mais, sério. Não é possível, eu devo ter feito alguma coisa errada na minha vida passada. A Jenny, só porque eu perdi o Instagram, foi na delegacia, conseguiu o endereço da minha casa e trouxe a polícia aqui dizendo que eu estava roxa, que tinha apanhado e que estava em prisão domiciliar", declarou ela.

"Não aguento mais! Estou com a minha família, com meu filho, e ainda tenho que lidar com isso. Que loucura, mano! Sabe, gente, eu tô mal, tô muito mal mesmo. Meu Instagram caiu, e eu posso perder todos os meus seguidores, uns 5 milhões deles. Vou ter que começar tudo do zero, mas, sinceramente, não vou começar tudo de novo. Se eu perder meu Instagram, vou voltar a trabalhar como sempre trabalhei, mas não vou voltar do zero, não", desabafou Bia, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BUARQUE (@buarque)

Bia Miranda dá início a projeto fitness após nascimento do filho

Pouco tempo depois de dar à luz Kaleb, o primeiro filho com DJ Buarque, Bia Miranda decidiu dar início a um projeto fitness. A influenciadora escolheu três modalidades de exercício para fortalecer os músculos e cuidar da saúde, sendo eles o pole dance, a musculação, dança e o hula hoop, uma modalidade de exercício em que a pessoa fica suspensa, segurando em um bambolê; confira mais detalhes!