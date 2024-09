Indireta? DJ Buarque desabafa após Bia Miranda assumir novo namoro

Ex de Bia Miranda, DJ Buarque publicou uma mensagem sugestiva após a influenciadora revelar compra de aliança com o novo namorado

Ex de Bia Miranda, DJ Buarque chamou atenção nas redes sociais após publicar um breve desabafo na noite de terça-feira, 3. Através de seus stories no Instagram, o músico compartilhou a foto de um jantar com uma legenda sugestiva.

"A cada hora que passa, são mais coisas horríveis e inacreditáveis que eu vejo. Resolvi dar uma espairecida e jantar! Que Deus abençoe a minha vida e do meu filho", escreveu Buarque na postagem. Em seguida, o artista mostrou que estava acompanhado do herdeiro, o pequeno Kaleb, de 2 meses.

"Mais um dia com você e por você, filho. Dia de comprar seu carrinho. Te amo meu melhor amigo", declarou DJ Buarque, exibindo um registro fofíssimo segurando o bebê no colo. Kaleb, vale lembrar, é fruto de sua antiga relação com Bia Miranda.

Apesar de não ter mencionado nomes, internautas passaram a apontar que o desabafo de Buarque teria sido uma indireta para a ex-companheira. Isso porque, momentos antes, Bia revelou que estava escolhendo aliança de compromisso com o novo namorado, Samuel Sant'anna.

O músico e a influenciadora digital anunciaram publicamente o fim da relação há pouco menos de um mês. Bia Miranda e DJ Buarque ficaram juntos por cerca de 1 ano.

DJ Buarque faz desabafo sugestivo - Reprodução / Instagram

Novo namorado de Bia Miranda revela como conheceu a influenciadora

Recentemente, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e contou algumas curiosidades de seu namoro com Bia Miranda. Ele começou explicando como conheceu a influenciadora.

"Conheci ela na balada. Eu estava na balada, no meu camarote. Eu estava acompanhado ainda, inclusive. Eu e a pessoa que estava comigo, e a Ana Beatriz com Maya Massafera, amigos delas em comum. Aí vieram meus amigos gays e me deram um salve: 'ela está a fim de você'. Aí a Maya me chamou, meus amigos me chamaram, respeitei a pessoa que estava comigo naquele dia. No dia seguinte eu não estava pegando mais ninguém, encontrei Bia, começamos a conversar e aí aconteceu tudo que está acontecendo agora", disse.

Samuel ainda rebateu um seguidor que afirmou que o romance não vai para a frente. "Você falou tudo que todo mundo está querendo falar, que todo mundo acha. Quando dois querem, um fortalece o outro. O que importa é eu e ela fazer dar certo. Opinião dos outros eu quero mais é que se fo**".